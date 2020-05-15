США ужесточили технологические санкции против Китая 5 15.05.2020, 17:51

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Всем компаниям, использующим американские технологии, запрещено продавать чипы китайской Huawei.

Власти Соединенных Штатов вводят новые ограничения, требующие от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом сообщило в пятницу Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, передает finanz.ru.

«Бюро промышленности и безопасности сегодня объявило о планах защитить национальную безопасность США, ограничив возможности Huawei использовать технологии и программное обеспечение США для разработки и изготовления полупроводников за границей», - говорится в документе.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, изменения были внесены для того, чтобы «помешать использованию технологий США для враждебных действий, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США». По его утверждению, Huawei и связанные с ней компании ранее «предпринимали усилия для того, чтобы подорвать эти ограничения, связанные с обеспечением национальной безопасности».

Минторг США подчеркивает, что новые правила позволяют завершить поставку Huawei полупроводников в течение 120 дней. Эта продукция, однако, должна по состоянию на 15 мая уже находиться в процессе производства.

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за «угрозы национальной безопасности». В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая 2019 года Минторг США выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании.

Впоследствии власти дважды продлевали лицензию. Ранее в пятницу Минторг вновь продлил ее на 90 дней. В ведомстве при этом напомнили, что после 13 августа дальнейшего продления может не последовать, и рекомендовали компаниям представить оценки возможного ущерба, если Huawei не получит новую временную лицензию.