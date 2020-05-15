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Новые очаги коронавируса вспыхнули в деревнях Брестской области

  • 15.05.2020, 18:24
  • 1,223
Новые очаги коронавируса вспыхнули в деревнях Брестской области

Районная больница в городе Столин переполнена.

Много заболевших в деревнях Столинского района Брестской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

Заражение подозревают у жителей деревень Семигостичи, Ремель, Большое Малешево и Рубель. Многие сами отказываются от госпитализации и игнорируют требования врачей.

- Районная больница в городе Столин переполнена. Мест катастрофически не хватает. Аппаратов искусственной вентиляции легких всего шесть на весь район, - пишет читатель из Столина.

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