Новые очаги коронавируса вспыхнули в деревнях Брестской области 15.05.2020, 18:24

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Районная больница в городе Столин переполнена.

Много заболевших в деревнях Столинского района Брестской области, сообщает телеграм-канал «Баста».

Заражение подозревают у жителей деревень Семигостичи, Ремель, Большое Малешево и Рубель. Многие сами отказываются от госпитализации и игнорируют требования врачей.

- Районная больница в городе Столин переполнена. Мест катастрофически не хватает. Аппаратов искусственной вентиляции легких всего шесть на весь район, - пишет читатель из Столина.

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