В бюджете российского пенсионного фонда недосчитались триллиона рублей 3 15.05.2020, 19:17

Рецессия в экономике и всплеск безработицы ударили по бюджету пенсионного фонда России.

ПФР, собирающий с каждого работающего в России по 22% от зарплаты, может недосчитаться триллиона российских рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, пишет finanz.ru.

Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете. Всего в ПФР планировали собрать 5,633 триллиона рублей - на 389 млрд (7,3%) больше, чем в 2019-м.

Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.

Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.

Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти по 27-35 долларов за бочку.

В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.

Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.

По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.

Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общая дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить от 6,3% ВВП до 8,3% ВВП - то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.

«Минфин пока рассчитывает компенсировать выпадающие доходы и профинансировать дополнительные расходы бюджета, не пересматривая бюджетное правило, за счет увеличения заимствований, а также использовать бюджетные кредиты (и в меньшей степени трансферты) для финансирования региональных дефицитов», - констатирует ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.

При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает он: расходы федерального бюджета в следующем году должны составить 19,8 трлн рулей в базовом и 16,7 трлн рублей и пессимистическом сценарии (с нефтью по 35 и 27 соответственно).