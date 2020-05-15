Видеофакт: В Венеции произошел взрыв на химзаводе 15.05.2020, 19:26

Людям приказали не покидать дома.

В индустриальном районе Венеции произошел взрыв на химическом заводе. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Инцидент произошел в районе Порто-Маргера на материковой части города за несколько километров от исторического центра Венеции. Взрыв сопровождался облаками черного дыма и пламени. Местные власти приказали жителям оставаться дома, закрыть двери и окна.

В результате происшествия серьезные ожоги получили двое работников предприятия.

Причины взрыва пока неизвестны. Компания-собственник завода пока не комментировала инцидент. Сейчас место ЧП заблокировано, на нем работают спасатели.

"Территория (завода, - ред.) заблокирована, а это означает, что пожар не покинет территорию компании. Но нам трудно представить, что пожар будет потушен в ближайшее время", - сказал Джаннпаоло Боттаччин из отдела гражданской защиты.