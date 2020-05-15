Синоптики: Тепло вернется в Беларусь только в конце мая 15.05.2020, 19:30

Сейчас температура воздуха на 3 - 8 градусов ниже климатической нормы.

- Температура воздуха за последние сутки была на 3 - 8 градусов ниже климатической нормы, - рассказал kp.by начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский. - Связано это в первую очередь с поступлением в Беларусь прохладных воздушных масс с северо-запада Европы.

На выходных позагорать тоже не получится: погода значительно не изменится.

- Температура по-прежнему прогнозируется пониженная, ночью местами ожидаются заморозки до 0…-3 градусов, в среднем +1…+7. Днем температура воздуха по северу Беларуси - от +11 градусов, по югу - до +18. Преимущественно в северной части страны ожидаются кратковременные дожди, местами сильный ветер.

Следующая неделя, увы, тоже не принесет заметных изменений. Фотографироваться на фоне цветущих деревьев придется в теплых куртках. Ночью синоптики прогнозируют примерно +1…+7, днем - от +9 до +16. В начале недели по югу Беларуси может быть на пару градусов теплее. В отдельных районах пройдут дожди, ожидается сильный порывистый ветер.

Когда же придет тепло?

- Есть вероятность, что к температуре, которая соответствует климатической норме, мы приблизимся в последней пятидневке мая, - рассказал Александр Беганский.