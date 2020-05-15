В Славгородском райисполкоме произошла вспышка коронавируса

В Славгородском райисполкоме произошла вспышка коронавируса1
- 15.05.2020, 19:35
Несколько дней назад заболевшая сотрудника райисполкома проводила совещание, на котором присутствовали 40 человек.
Читатели телеграм-канала "Баста" сообщают о новых вспышках Covid-19 в учебных заведениях Могилева и в Славгородском райисполкоме.
"Старшая дочь приехала в пятницу домой в Славгород. Она контакт первого уровня. В субботу брали мазок, а сегодня кровь из вены. Она находится дома, мы вообще не выходим никуда. Учится в медицинском колледже в Могилёве. У них в группе девочка есть с коронавирусом", - пишет жительница Славгорода.
"Заболела коронавирусом сотрудница Славгородского райисполкома. Забрали вчера в область, а 13 мая она еще проводила совещание в райисполкоме, где присутствовало 40 человек. 9 мая без масок ходили поздравлять ветеранов. В райисполкоме все скрывают", - сообщает подписчик.
"Могилевская область, Кличевский район, деревня Дмитриевка. Положительный тест у молодой девушки. Сделали тест ее сестре, результатов еще нет", - пишет читатель.
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