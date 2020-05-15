Россельхознадзор ввел санкции в отношении пяти белорусских предприятий 2 15.05.2020, 19:59

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В продукции некоторых предприятий обнаружены антибиотики.

Россельхознадзор с 15 мая ввел санкции в отношении продукции 5 белорусских предприятий. В их числе 2 производителя из Могилевской области, mogilev.online.

Временные ограничения введены на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной ИООО «Горецкий пищевой комбинат». Это, сообщает российское ветеринарное ведомство, связано с тем, что в сыворотке молочной концентрированной предприятия выявлены превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки (2 случая).

В отношении отдельной продукции 4 предприятий введен режим усиленного лабораторного контроля. Под него попал и цех по производству сыров ОАО «Бабушкина крынка» — в полуфабрикате из молочной подсырной сыворотки выявлены антибиотики тетрациклиновой группы (доксициклин).