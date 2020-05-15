Видеофакт: В Германии россияне устроили с полицейскими драку из-за масок 12 15.05.2020, 20:14

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Фото: из открытых источников

Группа граждан РФ решила устроить провокацию в одном из немецких мегамаркетов.

В Германии россияне подрались с полицейскими в супермаркете. Соответствующее видео размещено в YouTube, пишет apostrophe.ua.

Во всех общественных местах в Германии необходимо носить маски. В том числе, без масок нельзя заходить в торговые центры, магазины, парикмахерские.

Группа россиян, войдя в супермаркет, отказалась надеть медицинские маски, из-за чего возник конфликт с правоохранителями.

"Они приперлись в мегамаркет принципиально без масок с заранее запланированной целью – провокация… Полицейские начали их выпихивать из супермаркета. В результате один из них кинулся на полицейских", - сообщил один из пользователей соцсетей, ставший свидетелем инцидента.

"Итог: сломанный нос у полицейского и травмы у другого, обыск у Сани - нашли бодикамеру и оружие. Теперь каждому светит минимум по 5 лет. Это только за нападение на полицейских", - добавил свидетель происшествия.