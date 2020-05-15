Учеников минской школы, где был обнаружен очаг коронавируса, приглашают в детские лагеря 15.05.2020, 20:38

фото: yandex

Администрация школы своими действиями способствует распространению COVID-19.

Учащихся минской средней школы №114, в которой обнаружен очаг коронавируса, приглашают в детские лагеря «Зубренок» и «Лидер», пишет телеграм-канал «Баста».

- Имеются свободные места для учащихся 6-17 лет в оздоровительные лагеря «Лидер» и «Зубрёнок». Первая летняя смена с 27 мая по 13 июня. Пожалуйста, доведите информацию до сведения родителей! Если будут желающие, сведения подаём до 15 мая, - говорится в сообщении администрации школы, распространенном по группам в Вайбере.

Напомним, вчера стало известно об обнаружении очага коронавируса в школе №114 в Минске. Об этом также сообщили представители администрации учебного заведения в Вайбере.

- Уважаемые родители, сегодня стало известно, что у повара нашей школы обнаружен коронавирус, - говорится в сообщении из родительского чата. - Коллектив работников столовой отправлен на карантин.

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