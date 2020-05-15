В Свирском доме-интернате, где от коронавируса умерли два сотрудника, заразились десятки человека 15.05.2020, 20:54

иллюстрационное фото: Белапан

Интернат на особом режиме.

32 случая коронавирусной инфекции зафиксированы в Свирском психоневрологическом доме-интернате. Об этом сообщил директор учреждения Казимир Русак, пишет tut.by.

По словам директора, из-за коронавируса интернат перешел на особый режим еще с 3 апреля.

— Никто из посторонних не мог попасть на территорию учреждения. Мы сразу же ввели масочный режим и термометрический контроль для наших сотрудников и пациентов. Всегда в наличии и в полном объеме у нас были антисептики.

22 апреля, рассказывает директор, 7 работников интерната попали в стационар с пневмонией, еще 6 человек ушли на больничный из-за ОРВИ. Первый случай коронавирусной инфекции подтвердился 30 апреля.

Что касается умерших — 62-летнего завхоза Виктора Янцевича и управляющего хозяйством интерната 57-летнего Петра Волынца, то они были госпитализированы 3 мая в больницу в Мяделе.

— Я приношу глубокие соболезнования родственникам и семьям наших сотрудников, которые не смогли преодолеть это заболевание. Я понимаю, что эти люди находятся сегодня в сильнейшем эмоциональном стрессе. Они потеряли своих близких, — говорит Казимир Русак.

О том, что в Свирском психоневрологическом интернате сложная ситуация из-за коронавируса, СМИ рассказали накануне. Один из волонтеров, работавших с интернатом, сообщил, что более 20 сотрудников учреждения были госпитализированы с подозрением на двустороннюю пневмонию еще в апреле. Тесты на коронавирус подтвердили COVID-19 у 18 человек из персонала и 13 постояльцев.

— Самое страшное сейчас: люди боятся и начинают увольняться, уходить в отпуска за свой счет. И тогда вопрос: кто пойдет работать в интернат, присматривать и ухаживать за особенными людьми, зная про всю ситуацию? — рассказал волонтер.

За комментарием журналисты обращались в Министерство труда и социальной защиты, они попросили ответить на вопросы: сколько сотрудников интерната находятся в больнице? сколько человек с подтвержденным диагнозом COVID-19? что сейчас делает министерство, чтобы стабилизировать ситуацию? какую помощь оказывают интернату? Там пообещали все уточнить и ответить на вопросы, но перестали снимать трубку. Получить комментарии у местных властей также не удалось.