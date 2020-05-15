В деревнях и учебных заведениях Гомельской области бушует коронавирус 2 15.05.2020, 21:10

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иллюстрационное Фото

Коронавирус распространяется по Ветковскому району.

Несколько учебных заведений в райцентре и близлежащих деревнях, в которых обнаружены очаги Covid-19, закрыты на карантин, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Ветковском районе в связи пандемией закрыты следующие учреждения образования: средняя школа №1, гимназия и детский сад №3 в городе Ветка,школы в агрогородках Радуга и Неглюбка.

Также в Ветке на карантин закрыта станция ОСВОД. Зафиксированы случаи Сovid-19 в доме престарелых в Шубино и среди водителей филиала автопарка №6 в Ветке", - пишет читатель.

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