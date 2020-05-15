ФСБ и горы мусора: как выглядит лесной лагерь военных инженеров под Минском 4 15.05.2020, 21:22

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фото: euroradio.by

Журналистов заинтересовала фраза, появившаяся на территории лагеря.

Читатель прислал в «Еврорадио» фото, сделанное в лесу под Минском, недалеко от деревни Большой Тростенец. На небольшом холме выложена фраза: «Без нас никто. ФСБ». Возможно, этот факт бы журналистов не заинтересовал, если бы после лёгкого поиска они не узнали, что холм с надписью находится на территории лесного лагеря военных инженеров.

Кстати, девиз “Без нас никто” используют в инженерных войсках, а совсем рядом расположена воинская часть 31802 — она же 2-я инженерная (маскировочная) бригада. То, что в белорусской армии есть поклонники российских силовиков, не секрет. Журналисты решили посмотреть, как устроен лагерь и что там происходит.

На подходе их встретил замаскированный мхом самодельный шлагбаум.

фото: euroradio.by

На месте явно чувствуется, что руку к “благоустройству” леса приложили силовики. Такие лесные тропинки, размеченные заборчиками из орешника, — традиционная штука в армии.

фото: euroradio.by

Вокруг различные сооружения, похожие на шалаши. У каждого из них есть своё функциональное назначение. Беседка, курилка, класс для учебных занятий, место для приёма пищи — далеко не полный перечень того, чем могут быть эти шаткие конструкции.

фото: euroradio.by

фото: euroradio.by

фото: euroradio.by

Отойдя чуть дальше, журналисты нашла землянку. Её назначение становится понятным, когда мы спускаемся внутрь. Это кладовая.

фото: euroradio.by

Уставная табличка свидетельствует о том, что это “кладовая”.

фото: euroradio.by

Есть даже специально оборудованные отхожие места. Ну как оборудованные...

фото: euroradio.by

Обрывок газеты “Во славу Родины”, которую выписывают в воинских частях Беларуси. Хотя можно, конечно, предположить, что белорусскую военную газету в лесу под Минском читает кто-то, кто не имеет отношения к армии...

Военные принесли не только газеты. Возле деревянного каркаса в кучу свален хлам.

фото: euroradio.by

фото: euroradio.by

На полевые выходы и учения военных обязывают брать с собой мусорные пакеты. Где-то следят, чтобы бытовой мусор собирали в пакеты, но явно не здесь. На территории учебного лагеря хватает мест, где ямы с мусором даже не удосужились замаскировать.

фото: euroradio.by

Среди хлама, оставленного в лесу, журналисты нашли детали мебели с инвентарными номерами. Воинская часть 31802 — это та самая инженерная бригада, расположенная недалеко от Тростенецкого полигона и этого лагеря.

фото: euroradio.by

Никого, кто мог бы пояснить насчёт аббревиатуры ФСБ, в лесу сейчас нет. Но журналисты надеются, что белорусские военные сами зададут себе вопрос о том, почему она используется в инженерных войсках.