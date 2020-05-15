«Сажать на изоляцию и делать тесты надо целым деревням» 15.05.2020, 21:35

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Иллюстрационное фото

В Слуцке, Молодечно, поселках Минского и Смолевичского районов обнаружены новые очаги заражения коронавирусом.

Читатели из Минской области сообщают телеграм-каналу "Баста" о новых случаях Covid-19. Очаги заражения – в Слуцке, Молодечно, поселках Минского и Смолевичского районов.

"Есть случаи заражения в Смолевичском районе, Заболотский сельский совет. Контактов первого уровня местная санстанция даже не отслеживает, так как сажать на изоляцию и делать тесты надо целым деревням", - пишет читатель.

"Молодечно, улица Скорины, 49А. Врачи в противочумных костюмах забрали мужчину", - сообщает подписчик.

"Минский район, Колодищанская средняя школа. Подтвержден Covid-19 у учеников 8-го и 4-го классов, - пишет читатель.

"Забирали человека с подозрением на заражение в Соснах из дома на улице Павловского, 32", - сообщает очевидец.

"В детских садах №7 и №22 есть подтвержденные случаи коронавируса. Город Слуцк, Минская область", - пишет читатель.

"Агрогородок Лесной, дом 15А. В первый подъезд приезжали врачи в химзащите на проверку людей на самоизоляции", - сообщает житель поселка.

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