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Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

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  • 15.05.2020, 21:44
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Государственный Эрмитаж

Власти Украины расширили санкции в отношении российских организаций, а также учреждений оккупированного Крыма.

Украина ввела санкции в отношении ряда российских музеев, высших учебных заведений, научных учреждений и общественных организаций. Указ о штрафных мерах сроком на 3 года подписал 14 мая президент страны Владимир Зеленский, пишет dw.com.

Под санкции попали, в частности, Государственный Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина (Москва), Московский государственный университет имени Ломоносова, Русское географическое общество, Академия наук Татарстана, ряд институтов Российской академии наук. Кроме того, в черном списке оказались ряд учреждений аннексированного Россией Крыма - Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", Крымское археологическое общество, Крымский федеральный университет имени Вернадского и другие.

Киев заблокировал активы этих учреждений на территории Украины, прекратил культурный обмен, научное сотрудничество и иные контакты, аннулировал официальные визиты, заседания и переговоры.

Санкции в отношении российских СМИ и соцсетей

Кроме того, в черный список включены еще 28 крымских и московских медиакомпаний, в том числе издательский дом "Комсомольская правда". Зеленский продлил на три года санкции в отношении российских телеканалов, в частности, "НТВ-Плюс" и "Первого канала", а также в отношении российских соцсетей Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассники". На три года продлены украинские штрафные меры в отношении российской компании "1С", на один год - в отношении российской "Корпорации Парус" и ее украинских подразделений.

Одновременно из черного списка исключены девять физических лиц, среди них три гражданина РФ - основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и предприниматель Карен Григорян. Санкции сняли также с внучки итальянского диктатора Бенито Муссоли - бывшего депутата Европарламента Алессандры Муссолини и с пяти украинок, входивших в "избирательные комиссии" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В марте 2019 года Эрмитаж заявил о готовности представить в Татарстане экспонаты из крымских музеев, напоминает агентство "Украинские новины", а в мае министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины выступило с инициативой введения санкций за незаконные раскопки на территории аннексированного полуострова.


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