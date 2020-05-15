Альянс Асада и Путина распадается 15.05.2020, 22:05

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Сигналы недовольства из Москвы поступают в щекотливое для сирийского правителя время.

"Кремлю надоел сирийский правитель, говорится в российских СМИ. Однако альтернатив ему, вероятно, нет", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger (перевод — inopressa.ru).

"Асад слаб и неспособен справиться с кризисом в собственной стране, написало российское новостное агентство РИА ФАН. И процитировало опрос, в рамках которого один российский фонд якобы опросил тысячу сирийцев: лишь 31% из них положительно оценили работу Асада и высказали желание проголосовать за него на выборах, запланированных на 2021 год. В сравнении с 88,7% голосов, которые набрал Асад на последних выборах в 2014 году, признанных Москвой, это заметная потеря", - отмечает автор статьи Мориц Баумштигер.

"Вскоре на фоне таких заявлений арабские СМИ из оппозиционного Асаду лагеря сообщили, что у Путина закончилось терпение в отношениях с его подопечным. Быстро появились имена тех, кого он якобы намерен назначить в Дамаске вместо Асада: назывался известный под боевым именем "Тигр" генерал Сухель Аль-Хасан, а также оппозиционные политики, например, Ахмед Джерба".

"То, что здесь скорее выдавалось желаемое за действительное, сказал во вторник в ходе выступления на видеоконференции даже спецпредставитель США в Сирии: "Россия недовольна Асадом, - констатировал Джеймс Джеффри, - однако проблема в том, что она не видит альтернативы ему". Это известно и в Дамаске, из-за чего недавно Асад даже позволил себе саботировать созданный Россией комитет, в которой сирийцы из оппозиционного и правительственного лагеря должны были совместно с независимыми участниками разработать новую конституцию. Москва надеялась прорвать таким образом политическую изоляцию со стороны Запада в своей сирийской политике и освободить путь для срочно необходимых денег. Лишних 250 млрд долларов - столько как минимум будет стоить восстановление Сирии - нет ни у России, ни у другого союзника Асада Ирана".

"В то же время и сирийский режим, вероятно, заметил, что с резкими словами выступил в Москве не кто-нибудь: новостное агентство РИА ФАН принадлежит Евгению Пригожину, которого также называют "поваром Путина" - повелителю армий троллей и наемников из "Группы Вагнера", которые берут на себя щекотливые миссии в интересах Кремля", - отмечает издание.

"Немного позднее с Асадом свел счеты и профессиональный дипломат Александр Аксененок, заявив, что Асад противится неизбежным реформам и не способен совладать с коррупцией".

"Сигналы недовольства из Москвы поступают в щекотливое для Асада время: хотя спустя девять лет войны он по большей части снова овладел Сирией, все больше его сторонников задаются вопросом о том, за что они воевали. Разруха и санкции наносят ущерб экономике, наблюдается значительный дефицит в обеспечении. На прошлой неделе Асад использовал в своем выступлении слово "голод", которого он обычно избегает, вскоре после этого он освободил от должности министра торговли. Его преемнику придется нелегко: валюта находится в свободном падении, вместо 50 сирийских фунтов, как в 2011 году, один доллар стоит сейчас 1500 фунтов", - указывает издание.

"Халед Аль-Абуд, депутат и секретарь парламента, тесно связанный со службами безопасности, выступил с собственной идеей того, как восстановить национальное единство: в качестве реакции на негативные комментарии из Москвы он пригрозил российской армии партизанской войной. Если Асад захочет, написал Абуд, он сможет стереть имя Путина из истории", - передает Tages-Anzeiger.