«Отнеслись по-скотски»: Тело 87-летней минчанки с COVID-19 пролежало в квартире 16 часов 15.05.2020, 22:20

иллюстрационное Фото: tatyana makeyeva (reuters)

Родственники умершей минчанки возмущаются поведением властей.

«Мы только что прошли через круги ада, вам не передать, что мы пережили», - рассказывает «Радыё Свабода» минчанка Марина историю смерти своей 87-летней тети Веры. По словам племянницы, тело женщины лежало в квартире более 16 часов после ее смерти.

Семья пыталась похоронить ее как человека с положительным тестом на COVID-19, чтобы каждый, кто участвовал в похоронах, имел особые меры предосторожности и не заразился. Однако, по словам племянницы Марины, сделать это оказалось невозможным.

Вера Тимофеевна скончалась 11 мая дома. У нее был положительный тест на COVID-19. Первой заболела в семье ее дочь — двоюродная сестра Марины.

«Они никуда не ездили за границу. Может моя сестра заболела в транспорте, хоть и в маске ходила, - рассказывает Марина. - Когда скорая помощь приехала за ней, она уже была в тяжелом состоянии, задыхалась. А у тети Веры было более легкое состояние, температура 37,1. И она лежачая у нас. Нам сразу сказали: «Если вы ее свозите, то свозите ее навсегда».

У сестры Марины был подтвержден коронавирус в больнице. Тесты сделали всем членам ее семьи. Положительный анализ оказался у матери и мужа.

Вся семья оказалась на карантине, который они тщательно исполняли. «Соседка приносила продукты, которые оставляла под дверью», - говорит она. За Верой Тимофеевной ухаживал ее сын.

«Тете Вере было 87 лет, - говорит Марина. - Она пережила войну, и ее муж воевал. Она получала повышенную пенсию как вдова ветерана войны. В прошлом году она упала и сломала шейку бедра. Она попросила, чтобы ее похоронили по-человечески в родных местах в Гродненской области».

За день до смерти температура у пожилой женщины поднялась до 38 градусов. Приходил доктор, а в три часа ночи она умерла на руках у сына.

«Приехала скорая и просто поставила диагноз «острая сердечная недостаточность», - рассказывает Марина. - Не было явных причин смерти. Они знали, что у нее положительный тест на COVID-19, и написали первое, что пришло в голову. Не было вскрытия».

Более половины дня семья пыталась добиться, чтобы тело Веры Тимофеевны было похоронено, учитывая ее положительный анализ на COVID-19. По словам Марины, семья, кроме справки от «скорой», должна была получить документ из милиции. Однако милиционер приходить категорически отказался.

«Все отказались забрать ее, потому что больных коронавирусом забирают в морг, где их обрабатывают, а затем отправляют на кремацию. То есть, для обработки нужно отправить в морг, а для отправки в морг нужна справка из милиции. В милиции все заявляли, как будто они не дают такие справки, - говорит Марина. - Причину такой ситуации озвучил мне участковый. Он сказал: «Никто ничего не знает, мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией». И он кричит на меня по телефону: «Я под страхом смерти к вам в коронавирусную семью не пойду».

Отчаявшись найти выход, семья передала в похоронное бюро справку о «острой сердечной недостаточности». Тело Веры Тимофеевны пролежало в квартире более 16 часов. На улице было до +23 градусов.

«А вечером еще пришли проверить, где находится наша тетя Вера»», - говорит Марина о том, как полиция проверяла, выполняет ли семья условия самоизоляции. «Человек в страшном сне не могло присниться, чтобы так по-скотски отнеслись после смерти».

Марина очень шокирована смертью своей тети и тем, как это произошло.

«Я провела все свое детство там, где она жила. Это очень близкий мне человек, - говорит женщина. - Я говорю все это, чтобы люди знали, что они могут оказаться в подобной ситуации. Я соберусь с силами, может быть, через 40 дней и напишу в прокуратуру. Пусть там проверят, у меня записаны все имена - кто и что мне ответил».