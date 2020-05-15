Фотофакт: Как выглядят самые дорогие дачи под Минском 15.05.2020, 22:33

В некоторых из них отдыхала партийная элита СССР.

В советские времена самыми престижными дачами считались те, где отдыхала партийная элита. В черте Минска это были Дрозды и Степянка, за городом — Крылово, Городище, Атолино. Дачи были служебными, их нельзя было оформить в собственность. До сих пор, например, принадлежат государству совминовские дачи в Степянке и Крылово — они находятся в ведомстве «Дипсервиса», подконтрольного управделами Лукашенко. В Городище — ситуация иная: большая часть дач в пожизненном наследуемом владении. Эти дачи и сейчас в цене. Впрочем, не только они. Tut.by выбрал самые дорогие предложения дач на рынке недвижимости и посмотрел, что они собой представляют.

Городище

Поселок Городище находится в 14 километрах от МКАД, в Московском направлении. Легендарные совминовские дачи расположены в сосновом лесу на территории Юхновского биосферного заказника. Участки в пожизненное наследуемое владение оформлялись в основном в начале 2000-х. Особенность этих участков в том, что они имеют обременения — охранную зону с деревьями. Проще говоря, вековые ели и сосны вырубать там запрещено. Например, у некоторых владельцев даже указано конкретное количество деревьев, которые нельзя трогать.

Дачи тут всегда были в цене, даже самые обычные. Например, дом площадью 65,7 квадратного метра со всеми удобствами и участком в 14 соток продается за 439 тысяч рублей, или 180 тысяч в долларовом эквиваленте. Вот как выглядит эта дача:

СТ «Мастак»

В красивейшем месте расположена дача в садоводческом товариществе «Мастак» (30 км от МКАД, рядом с Дзержинском). Дачный дом площадью 150 квадратных метров со всеми коммуникациями, кроме газа, продают за 365,9 тысячи рублей, или 150 тысяч в долларовом эквиваленте. Участок — 15 соток, с гостевым домом и баней из соснового бруса. Объект продается с мебелью и техникой.

СТ «Телепашня»

Садоводческое товарищество рядом с деревней Мочаны (15 км от МКАД, Логойское направление) было образовано в 2012 году для сотрудников телеканала ОНТ. Позже участки в нем распределяли и между сотрудниками силовых ведомств. Сейчас, например, тут продается дачный дом площадью 111 квадратных метров, рассчитанный на круглогодичное проживание. Площадь участка — 10 соток. Цена — 353,7 тысячи рублей, или 145 тысяч в долларовом эквиваленте.

СТ «АГРОБелОи-1»

Дача расположена в 26 км от МКАД, в Московском направлении. Дом, говорится в объявлении, создавался архитектором для себя, многие предметы мебели и все двери изготовлены из натурального дерева по ее эскизам. Площадь объекта — 254 квадратных метра.

Дом удачно вписан в участок со сложным рельефом, на котором сохранены все деревья — сосны и березы — и создан ландшафтный дизайн. На самой верхней площадке построена баня из бруса с террасой и мангалом, с которой открывается потрясающий вид на окружающие поля и леса. Площадь участка — 24 сотки. Дача продается за 612,2 тысячи рублей, или 252 тысячи долларов.

СТ «Сябры-2002»

Садоводческое товарищество расположено рядом с резиденцией Лукашенко в Острошицком Городке. На форумах пишут, что оно элитное, мол, там имеют дачи известные люди. Но на цене больше сказывается не то, кто там проживает, а само месторасположение, и, конечно же, сам объект.

На продажу в этом товариществе выставлен дачный дом площадью 200 квадратных метров. Отопление в нем паровое на твердом топливе, канализация — местная, вода из скважины.

Участок — 6 соток, с отдельным гостевым домом и зоной барбекю. Продается дача за 782,8 тысячи рублей, или 320 тысяч в долларовом эквиваленте.

СТ «Узборье-строй»

Одно из самых дорогих предложений среди дачных предложений — объект в садоводческом товариществе, расположенном рядом с Раубичами (15 км от МКАД, Логойское направление).

Дом площадью 216 квадратных метров, со всеми коммуникациями, пригодный для круглогодичного проживания. Участок — 11 соток, с баней и зоной барбекю. Продается за 865,9 тысячи рублей, или 355 тысяч в долларовом эквиваленте.

Все дома из нашей подборки пригодны для круглогодичного проживания. И в последние годы тенденция строить в близких к Минску садоводческих товариществах такие капитальные дома только набирает обороты. Но пока, напомним, законодательство не позволяет регистрироваться на дачах, а, значит, коммуналка в таких домах будет высокой.