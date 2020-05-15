Пациентка слуцкой «инфекционки»: Берегите себя и своих близких, чтобы не оказаться тут 1 15.05.2020, 23:00

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фото: redmi note 8t ai quad camera

Отношение к коронавирусу глазами заболевшей белоруски.

Пациентка слуцкой инфекционной больницы написала письмо в редакцию kurjer.info:

- Скажу вам так — вирус показал реальное отношение людей друг к другу. Это своеобразная «лакмусовая» бумажка для определения теста на человечность. Как говорят мои «палатные» боевые подруги, видно, тест на «вшивость» пройдут не все, далеко не все.

Именно сейчас мы видим вокруг себя друзей и родственников, людей, которые неравнодушны по отношению к тебе, к этой ситуации. Или видим горе-отцов, привозящих продукты детям по их настоятельной просьбе (зачем ехать, ведь они живут не с тобой), великовозрастных детей-балбесов, которые очень заняты прогулками по городу, а к взрослым родителям пусть идут социальные службы (это их, видите ли, работа, они за это деньги получают), или беспечных мамаш, гордо гуляющих по городу с малышами, а потом ищущих вокруг виноватых…

Люди, опомнитесь, что вы делаете. Вирус пройдёт, но вместе с ним уйдёт и уважение к вам. В любой ситуации мы должны остаться людьми, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы.

Возвращаясь к коронавирусу, публикую реальное фото тех, о ком вы все должны подумать, об условиях труда на ваших рабочих местах, дабы было с чем сравнить.

Берегите себя и своих близких и каждый раз, выходя из дома, помните о своей безопасности, чтобы не оказаться тут.