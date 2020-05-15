В Жодино в футбольном клубе «Торпедо-Белаз» произошла вспышка коронавируса 1 15.05.2020, 22:44

Владимир Бушма

Фото: ФК "Торпедо"-БелАЗ

У футболистов Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева подозрения на COVID-19.

Два игрока жодинского "Торпедо"-БелАЗа заразились коронавирусом, передает телеграм-канал "Баста!". По сведениям pressball.by, симптомы ОРВИ проявились у Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева.

Примечательно, что в пятницу "Торпедо"-БелАЗ провел домашнюю встречу с "Городеей" в рамках чемпионата Беларуси.

Главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус рассказал, что у футболистов температура и вся команда живет на базе.

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