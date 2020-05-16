От коронавируса умер 33-летний админ белорусского телеграм-канала 16.05.2020, 8:05

Он не дожил одного дня до 34 лет.

От последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, погиб администратор белорусского анонимного телеграм-канала «Карацей кажучы». Это произошло в Норвегии. За неделю парень буквально сгорел от болезни — у него внезапно поднялась температура до 41,8° и держалась, как бы врачи ни пытались ее сбить, сообщает «Еврорадио».

Денис одного дня не дожил до 34 лет.

Его тело будет кремировано.

Коллеги Дениса говорят, что до болезни он находился в домашней изоляции, ходил в магазин в защитной маске, соблюдал дистанцию, а дома после улицы мыл руки с мылом, а иногда даже стирал одежду. «Мы призываем вас серьезно относиться к себе и своим близким — следуйте карантинным мерам, даже если они не обязательны в вашей стране! Не играйте с судьбой, оставайтесь живы и здоровы», — пишут они.