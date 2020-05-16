«Умерших якобы не от COVID хоронят в двойных мешках с хлоркой» 6 16.05.2020, 8:59

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Как в России «разбавляют» статистику по коронавирусу.

Двойные мешки с хлоркой, закрытые гробы, отдельные места на кладбищах — так хоронят не только людей с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», но и тех, кто, согласно официальным документам, умер от других заболеваний. Эти люди не попадают в российскую официальную статистку жертв COVID (цифры которой вызывают в мире большие вопросы), хоть и подходят по многим признакам, пишет The Insider.

По официальным данным в России один из самых низких процентов смертности — коэффициент составляет всего 1,6 на 100 тысяч человек. В США этот показатель равен 26,5, а в Великобритании — 53,3. Почему это так, объяснили в Минздраве, де-факто признав, что в России не соблюдают рекомендации ВОЗ и не вносят в статистику погибших от COVID тех, у кого помимо коронавируса были другие значимые патологии. Сведения похоронных агентств стали еще одним доказательством этого нарушения.

Как минимум половина покойных попадает в ритуальные агентства из инфекционных больниц без диагноза «новая коронавирусная инфекция», рассказали The Insider глава ритуальной фирмы «Честный агент» Павел Сосновый и гендиректор компании «Похоронные дома Журавли» Илья Болтунов. Но тела этих умерших якобы от обычной пневмонии и острых респираторных заболеваний в ритуальные агентства из больниц доставляют со всеми мерами предосторожности, характерными для защиты от COVID — кладут в двойные мешки и засыпают хлором внутри и снаружи.

«Сейчас небольшой хаос. Где-то коронавирус прописывают, а где-то нет. Вот мы недавно забирали тело из ГКБ № 15 (Филатовская больница, полностью перепрофилированная на лечение больных с COVID), там прописали бронхопневмонию. Непонятно, почему, чтобы статистику разбавить, наверное», — говорит Болтунов. При этом в устной беседе врачи могут сказать, что человек умер от COVID.

«К нам поступает одинаковое количество как умерших с диагнозом COVID, так и людей с неподтвержденным вирусом, но в двойных мешках», — признается Сосновый. Он видит причину в плохом качестве тестов на вирус, с помощью которых врачи не всегда успевают подтвердить диагноз. Если пациент умирает раньше, в его медицинских документах остается первоначальный диагноз — пневмония. Попадают ли в таких случаях люди в официальную статистику, большой вопрос.

«Мы всегда проверяем, кто к нам едет. Смотрим и документы, и то, откуда умерший к нам поступает. Если тело поступает из перепрофилированной больницы в двойных мешках, мы также соблюдаем все меры предосторожности», — говорит Сосновый. В таких случаях похоронное агентство не достает тело из мешков, похороны проходят без личного присутствия родственников — по видеосвязи, тело хоронится в закрытом гробу, а сотрудники агентства выполняют все процедуры в защитных костюмах.

«Мы уже давно перевели в онлайн основные точки взаимодействия с заказчиками. Как процесс выбора ритуальных принадлежностей — венков, гробов, текстиля и кладбища, там и саму церемонию прощания. Сейчас мы организовываем для наших клиентов бесплатный стрим прощания. Возможно, эта услуга сохранится и после окончания эпидемии, так как на похоронах много пожилых людей и в силу естественных причин они не всегда могут приехать из другого города. Бывают и те, кто не может приехать из-за границы», — рассказывает Сосновый.

Проблемы со статистикой похоронщики замечают не только в Москве, но и некоторых других регионах. Например, в Калуге, где также работает агентство Болтунова. «Могу сказать на примере Калужской области — там в официальной статистике за несколько дней может появиться только два новых случая смерти с COVID, а я знаю, что только мы троих инфицированных похоронили, а кроме нас там еще десять похоронных компаний работают. Они занижают цифры», — говорит Болтунов.

Впрочем, пока в частных ритуальных компаниях не видят сильного роста смертности относительно обычных показателей. «Поток увеличился, но перегрузки отрасли еще нет — если бы была, мы бы все увидели очереди перед крематориями и колонны ритуальных машин на кладбищах», — говорит Сосновый. Но тут причина может быть в монополии: по словам Болтунова, за большинство захоронений пациентов с COVID отвечает государственный ГБУ «Ритуал» (получивший скандальную известность после публикаций и уголовного дела Ивана Голунова). Эта компания также управляет тремя крупными крематориями города, которые, согласно официальным данным с их сайта, кремируют 70% всех умерших в Москве. Поэтому в частных агентствах могут и не замечать роста числа клиентов.

Некоторые московские кладбища не принимают умерших от COVID, а некоторые, наоборот, выделили целые сектора для таких захоронений.