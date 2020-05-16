Как теплая зима и засушливая весна скажутся на урожае в Беларуси 1 16.05.2020, 9:07

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Наша страна по климату начала приближаться к северной Украине.

Сельское хозяйство — одна из основных отраслей экономики, которая сильно зависит от погоды. В этом году у нас была теплая и бесснежная зима, засушливый апрель, а в мае начались заморозки. Специалисты говорят, что пока нет повода паниковать, но признают, что изменение климата приводит к ухудшению прорастания картофеля и льна, традиционных для Беларуси культур. Зато теперь у нас появились плантации арбузов, спаржи, винограда и даже грецкого ореха. И с каждым годом у нас выращивают все больше кукурузы, пишет tut.by.

Всемирная метеорологическая организация называет последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений (начиная с 1850 года). Среднегодовая температура воздуха в Беларуси составляет +8,8 градуса, это на 2 градуса выше нормы. Специалисты Белгидромета говорят, что осадки изменяются не так интенсивно, как температура воздуха, и не имеют однонаправленного движения в сторону уменьшения или увеличения.

Наиболее часто засушливые условия отмечаются на протяжении двух и более месяцев в период активной вегетации растений. Чаще такие засушливые периоды были характерны для юга нашей страны — Брестской и Гомельской области. Если раньше засухи наступали летом, то сейчас смещаются на более ранние сроки.

Беларусь по климату приближается к северной Украине

Заместитель начальника службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета Екатерина Истомина поясняет, что изменение среднегодовой температуры на один градус, приводит к увеличению вегетационного периода и увеличению суммы температур в широтном направление на 150−200 км. К 2050 году прогнозируется, что на юге Витебской области погода будет, как сейчас в Гомеле. В целом же Беларусь по климату приближается к северной Украине.

— У нас появилась новая, четвертая агроклиматическая зона, в нее входит южная часть Брестской области и Гомельская области. Здесь самая короткая и теплая в пределах Беларуси зима и наиболее теплый и продолжительные вегетационный период, — поясняет Екатерина Истомина. — Изменения климата влияет на ухудшение прорастания характерных для Беларуси культур — льна и картофеля. Сбор урожая смещается по времени. Заметно увеличились посевы кукурузы, активно засевается рапс. На полях Беларуси стали произрастать культуры, совершенно не характерные для нашей страны, — например, промышленные плантации арбузов и винограда.

По словам специалиста, агрометеорологическая обстановка в апреле была сложная.

— Большой дефицит осадков, практически весь апрель отмечались заморозки, это привело к различным повреждениям. И самое главное — отсутствие осадков привело к иссушению почвы. С 29 апреля начались дожди, продолжились в начале мая, это улучшило ситуацию, сейчас обстановка на полях в целом благоприятная.

Однако в Гомельской области пока не на всей площади пополнены запасы влаги, в Пинском районе по-прежнему остаются сухие очаги.

Эксперты, которые работали над стратегией адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению климата, отмечают, что в зависимости от погодных условий валовой сбор зерна может меняться от 5,5 до 9,5 миллионов тонн и в отдельные годы составляет около 60% от минимального уровня продовольственной безопасности страны. Наибольший ущерб сельскохозяйственному производству наносит засуха. В сильно засушливые годы урожайность зерновых с зернобобовыми может снижаться на 10 — 20%, а в годы исключительно жестокой засухи, которая сегодня наблюдается раз в 100 лет, урожайность может снизиться на 40%. Затраты на производство зерновых культур во время масштабной засухи возрастает на 15 — 20%.

Сейчас, по словам специалистов, другая напасть — заморозки, которые могут повредить рапс, всходы кукурузы, плодовые. По прогнозам, заморозки сохранятся до 20 мая, ночью ожидается до минус 3. Из-за понижения температуры в конце марта до минус 10 местами погиб рапс, пришлось пересеивать поля.

Часть картофеля потеряли во время хранения

Потепление на два градуса сказалось на картофелеводстве. За последние годы фиксируется около 30 новых болезней картофеля, например, раневая водянистая гниль (грибок, который любит горячий картофель, особенно поврежденный). Картофель должен хранится при температуре плюс 2−3 градуса, поясняет и.о. гендиректора Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

— Из-за теплой погоды, которую мы наблюдали и осенью, и зимой, картофель начал прорастать в хранилищах, как итог — убыль массы. Не всегда экономически целесообразно включать холодильники, да и не все хранилища ими оборудованы. То есть часть урожая была потеряна на этапе хранения.

Отсутствие влаги сейчас на картофель не влияет, объясняет специалист.

— Мы посадили картофель, он развивается, до момента, когда прорастет и вырастет выше 10−15 см, он питается из материнского клубня. А вот в конце июня — начале июля (в зависимости от сорта) корень получает питательные вещества из почвы, и зависимость от осадков увеличивается.

Ставка на ранние сорта — не выход из ситуации, считает Вадим Маханько.

— Картофель созрел в конце июля и что дальше с ним делать? Во-первых, копать картофель при температуре выше 18 градусов нельзя, он травмируется, начинается водянистая гниль, мы не сможем его охладить и сохранить. Кроме того, белорусы не любят водянистый картофель, с низким содержанием крахмала, а ранние сорта в основном такие. Выход из ситуации — усиленно работать над созданием жаро- и сухоустойких сортов картофеля. Без картошки мы не останемся, несмотря на изменения климата. Украина как производила, так и производит картофель. Африка как производила, так и производит. Мы, белорусы, картошку очень любим и будем развивать культуру и дальше.

В прошлом году в Беларуси собрали почти 700 тонн арбузов

В этом году впервые температура зимой была плюсовой, почва не замерзала, это позволило аграриям частично вести полевые работы, говорят в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. При этом отмечаются засушливые условия на протяжении двух и более месяцев в период активной вегетации растений. В Гомельской области повторяемость засух с площадью охвата не менее 30% происходит раз в два года, в Брестской — раз в два-три года.

Один из способов преодолеть проблему — введение засухоустойчивых кормовых культур, которые способны выдержать экстремальные условия. Это не только хорошо известные кукуруза и просо, но также чумиза и пайза.

Кукурузу выращивают во всех регионах Беларуси, в том числе на зерно, она занимает около 21% площадей сельскохозяйственных культур, при этом на создание 1 т сухого вещества расходуется влаги меньше, чем у овса и ячменя. Кукуруза эффективно использует осадки второй половины лета. Растения способны накапливать большую органическую массу даже в условиях засушливых районов. Урожайность кукурузы почти в два раза больше колосовых культур. Беларусь на 70% обеспечивает себя семенами кукурузы, это позволяет ежегодно экономить около 30 млн долларов.

Один из положительных моментов изменения климата — в Беларуси стали выращивать овощи, плоды и ягоды, которые раньше были не характерны для нашей страны. Теперь в открытом грунте на промышленной основе выращивают репчатый лук, спаржевую фасоль, сахарную кукурузу, арбузы, дыни. Под бахчевые, преимущественно арбузы, отводится порядка 40−50 га. В прошлом году в Беларуси собрали почти 700 тонн. Арбузы выращивают во всех областях, за исключением Витебской и Могилевской. А в Брестской области на площади 22 га заложены плантации грецкого ореха.