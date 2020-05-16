«Людей по вечерам увозят скорые»: коронавирус бушует в деревнях под Ивацевичами 16.05.2020, 9:17

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Иллюстрационное фото

Опубликована карта нового очага заражения.

В нашем вайбер-чате «Обо всем Ивацевичи и район» подписчики обсуждают эпидемиологическую ситуацию – из деревни Речки под Ивацевичами скорые увозят людей в больницу, пишет издание «Першы Рэгіён».

Наташа: Что слышно насчет Речек, где людей по вечерам увозят скорые?

Татьяна: Почему по вечерам?

Сергей: Потому что Ивацевичи далеко, пока доедут.

Татьяна: Скорые ездят в Речки с Телехан, а потом на Ивацевичи и их круглосуточно увозят

Позже информация, что в Речковском сельсовете действительно есть рост пневмоний, и в том числе случай коронавируса, подтвердилась официально.

Всего из Речковского сельсовета и деревни Гортоль в больницу доставлены более 20 пациентов с пневмониями. У всех взяты пробы на коронавирус, на утро 11 мая было известно, что у одного из пациентов – положительный результат на covid-19, у второго – отрицательный. На то время результаты анализов остальных пациентов были в работе, сообщал главный врач Ивацевичской ЦРБ Василий Юзефович газете «Івацэвіцкі веснік».

Санитарная служба при помощи работников Речковского сельисполкома выявляет людей, с которыми контактировал заболевший коронавирусом местный житель.

Как рассказала председатель Речковского сельисполкома Анна Латышевич, жителям Речек рекомендовано придерживаться рекомендаций Минздрава по социальному дистанцированию. Людям даже разносили в почтовые ящики информацию с такими рекомендациями.

«Рекомендации такие же, как и всем людям, просто здесь так получилось, многовато заболевших. Поменьше общаться, верующие уже у нас не проводят собрания. В общем, рекомендации – поменьше собираться, ходить в масках соблюдая дистанцию. Люди знают, меньше ходят, и меньше сейчас вообще видно людей в деревне», – рассказала Анна Брониславовна.

Известно, что человек из деревни Речки, у которого был выявлен коронавирус, был верующим, посещал религиозные собрания.

Корреспондент «Першага Рэгіёну» поговорил с пастором церкви христиан веры евангельской из деревни Речки Юрием Селюжицким, который рассказал, что собрания уже не проводятся.

«Служения прекратились. Как только появилось что-то наподобие болезни, то служения прекратились. Основные служения уже давно прекратились. Было Пасхальное такое небольшое служение. В четыре потока – разделяли людей. Мало людей одновременно были в молитвенном доме. А так, просим людей сидеть по домам, чтобы бережно относились к своему здоровью и здоровью ближних. В Библии очень много уделяется вопросам гигиены и чистоты», – говорит Юрий Степанович.

Пастор подтвердил, что в деревне выявляют сельчан, контактировавших с человеком, заболевшим коронавирусом.

«И сегодня я слышал, что приехала флюорография, кто желает, может провериться», - сказал пастор.

Речковский сельсовет находится рядом с Телеханами, на границе с Пинским районом, в него входят деревни Речки, Рудня, Краи, Гутка. Между Речками и Телеханами – деревня Гортоль. В Речковском сельсовете проживает примерно 1500 человек.