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«Гражданская платформа» выдвинула мэра Варшавы новым кандидатом в президенты Польши

  • 16.05.2020, 9:25
«Гражданская платформа» выдвинула мэра Варшавы новым кандидатом в президенты Польши

Ранее о своем отказе баллотироваться от крупнейшей оппозиционной партии заявила Малгожата Кидава-Блоньская.

Национальный совет партии «Гражданская платформа» выдвинул мэра Варшавы Рафала Тшасковского новым кандидатом в президенты от «Гражданской коалиции». Ранее о своем отказе баллотироваться заявила Малгожата Кидава-Блоньская, сообщает «Польское Радио».

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Малгожату Кидаву-Блоньскую за культурное соперничество в предвыборной кампании и пожелал ей удачи в дальнейшей работе на благо Польши.

Для участия в выборах новый кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский должен будет собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку.


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