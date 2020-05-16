ЦРУ: Китай скрывал от всех силу COVID-19 и скупал маски по всему миру 12 16.05.2020, 9:42

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Для проведения этой операции Пекин оказывал давление на ВОЗ.

По информации ЦРУ, Китай скрывал от ВОЗ вспышки коронавируса в Ухане, чтобы выиграть время для скупки медикаментов по всему миру. Об этом говорится в расследовании американского журнала Newsweek (перевод - euroradio.fm).

В течении шести недель с середины января Китай импортировал 2,5 млрд единиц средств индивидуальной защиты, в том числе около 2 млрд масок. Параллельно из Пекина сократили их экспорт.

Китайским консульствам по всему миру было приказано организовать закупки средств индивидуальной защиты для борьбы со вспышкой коронавируса. Несколько недель спустя, когда пандемия стала представлять серьезную угрозу, страны, отправившие СИЗы в Китай, были вынуждены спешно (и не всегда без проблем) пополнять свои запасы для борьбы с новой болезнью.

В докладе ЦРУ, который оказался у Newsweek и был подтвержден несколькими источниками из американской разведки, сказано, что Китай пригрозил ВОЗ прекратить сотрудничество по расследованию ситуации с коронавирусом, если организация объявит глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Накануне Der Spiegel со ссылкой на немецкую разведку обвинил президента Китая Си Цзиньпина в давлении на Генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, с которым он разговаривал 21 января.

ВОЗ объявил пандемию COVID-19 только 30 января. При этом Гебреисус заявил, что «эта декларация не является вотумом недоверия для Китая. Наоборот, ВОЗ по-прежнему верит в способность Китая контролировать вспышку». В организации опровергают вмешательство Китая, но не отвечают на вопрос, предпринимали ли китайские чиновники какие-либо усилия, чтобы отложить объявление пандемии.

«Мы не комментируем конкретные обсуждения с государствами-членами, но мы можем сказать, что во время пандемии ВОЗ действовало в соответствии со своим мандатом как научно-техническая организация, ориентированная на защиту всех людей повсюду, — заявил Newsweek представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. — ВОЗ основывает свои рекомендации на науке, передовом опыте здравоохранения, фактических данных и рекомендациях независимых экспертов».

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запросы Newsweek, но в ответ на публикацию в Der Spiegel заявило, что «у лидера Китая даже не было созвона с главой ВОЗ 21 января». ЦРУ также отклонило запрос Newsweek.

Китай широко критикуют за первую реакцию на распространение коронавирусной инфекции. Китайское правительство заставило врачей молчать и отложило официальное объявление вспышки новой болезни на шесть дней, которые многие считают решающими. За это время огромное количество людей покинуло пораженный коронавирусом Ухань и распространило новый вирус по всему миру.

На Западе скептически относятся к официально озвученному числу погибших и инфицированных в Китае. Там считают, что реакция Пекина на вспышку COVID-19 была медленной и неадекватной. Особенно в начале эпидемии — до того, как вирус распространился по всему миру, заразил более четырех миллионов человек и убил свыше 300 тысяч.