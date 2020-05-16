«Иногда легкие поражены настолько, что непонятно, как человек еще дышит» 16.05.2020, 9:59

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Рассказы врача, волонтера и пациента о том, как в действительности протекает коронавирус.

В больницу №52 в российском Щукине продолжают поступать пациенты, инфицированные опасным вирусом COVID-19. Сейчас больница полностью перепрофилирована для лечения таких больных, пишет издание szaopressa.ru.

Заведующая терапевтическим отделением №4 Ирина Белоглазова отвечает за корпус, который первым начал принимать заболевших коронавирусом. Тогда, в конце марта, в больницу за несколько дней было доставлено около 300 человек. Она помнит практически каждого из них.

— Особенно тяжело болеют мужчины, — рассказывает Ирина Белоглазова. — Никогда не забуду страх в глазах 37-летнего пациента, который поступил к нам одним из первых. Сильный, высокий мужчина, он совсем не привык болеть. Ездил на работу, как и все, но подхватил вирус… Когда его привезли, он не мог дышать без кислородной маски, его состояние ухудшалось на глазах — и решался вопрос о лечении плазмой. Он часто нажимал на кнопку вызова персонала, потому что постоянно боялся, что перестанет дышать. Около недели он пролежал в маске на животе, потом мы разрешили ему иногда переворачиваться на бок… Когда я увидела, как он сам выходит в коридор, — это была такая радость!

Фото: пресс-служба ГКБ№52

По словам Белоглазовой, представления людей о болезни полностью меняются, когда они оказываются на больничной койке. Те, кто прошел через страх задохнуться и погибнуть, уходят из больницы с четкой мыслью: только карантин — и никаких прогулок.

— Помню, как в одну из палат поступил пациент, который чувствовал себя лучше остальных и с юмором говорил, что вирус — ерунда, все не так страшно, — вспоминает она. — Люди, которые прошли через ночи, проведенные рядом с «булькающими» кислородными баками, которые видели, как соседи борются за жизнь, наперебой объясняли ему, что он неправ и болезнь серьезна. И это действительно так. До сих пор непонятно, на кого и как действует вирус. В некоторых случаях болезнь убивает пациента за несколько дней. В одну из моих смен к нам поступил мужчина лет сорока, которому становилось хуже у нас на глазах. Его перевели в реанимацию на следующий день, а через два дня он скончался…

Первое время Ирина рассказывала дома о работе, но сейчас говорить об этом сложно. Каждый день перед глазами люди, за жизни которых нужно бороться.

— Я давно работаю, но никогда не видела подобного, — признается она. — Грипп 2010 и 2016 годов не давал подобного эффекта. Иногда легкие людей поражены настолько, что непонятно, как они вообще дышат. Мы работаем по 12 часов и стараемся помочь каждому. И очень надеемся на сознательность людей: пик болезни еще не прошел, нужно стараться максимально проводить время дома.

«В больницу поступают целыми семьями»

Ирина Федотова — директор агентства по организации мероприятий. Когда наступили вынужденные «каникулы», она стала волонтером в 52-й больнице.

— Вместе с моей взрослой дочерью, Ксенией, мы приняли решение трудиться в «красной зоне», — рассказывает она.

В обязанности Ирины входит заполнение документов. А для этого нужно опросить пациентов с коронавирусом.

— Мы стараемся поддержать больных, а заодно и разговорить — это нужно и для того, чтобы разрабатывать легкие, — говорит она.

По словам Ирины, невозможно относиться к людским страданиям и смертям отстраненно. — Часто к нам поступают больные целыми семьями, — делится она. — Я была свидетелем трагедии, когда жену уже готовили к выписке, а ее муж умер. Мы утешали эту женщину, плакали вместе с ней. При этом даже не могли снять маски, и в них стекали слезы.

По словам Ирины, сначала она относилась скептически к коронавирусу.

— Но сейчас, видя мучения людей, поняла, что это адское заболевание. Поэтому призываю всех своих знакомых по возможности оставаться дома, — говорит она. А ее жизнь уже никогда не будет прежней: Ирина записалась на курсы медсестер.

«Пока я лежал в Склифе, тяжелых больных стало очень много»

Александр Романович Саломасов — директор школы №1522 им. Чуркина в Хорошево-Мневниках. Несмотря на то что вся его школа еще в конце марта перешла на дистанционное обучение, сам он успел заразиться коронавирусом.

— В тот день я проснулся с высокой температурой — 39,5. Сразу подумал про COVID-19, потому что посещал магазины, заезжал на заправки, — рассказал «СЗ» Александр Романович. — Я вызвал скорую, врачи взяли анализы, велели обратиться в районную поликлинику и рекомендовали соблюдать карантин. Я так и сделал. Врач из поликлиники выписала антибиотики и другие лекарства. Восемь дней я выполнял все рекомендации, но температура все равно не спадала. Тогда я снова вызвал скорую, и меня тут же отвезли в Склиф.

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского Саломасову сделали тест на коронавирус и КТ. КТ показала двустороннюю пневмонию, а вскоре пришел и положительный результат на COVID-19.

— Самым страшным было то, что даже в больнице, несмотря на лечение, температура никак не спадала. Она держалась две недели! Вы представляете, две недели температура скачет с 37,5 до 39,5! Я постоянно спал, была сильнейшая слабость. Уже потом, когда я выздоровел и выписался из больницы, я взвесился дома — оказалось, я похудел на 10 килограммов!

У Александра Романовича заболевание протекало в средней форме. Но вместе с ним в палате лежали и тяжелые больные.

— Например, был мужчина средних лет. У него несколько дней держалась температура под 40. А однажды вечером начался сильный кашель, он стал задыхаться. Его отвезли в реанимацию, подключили к ИВЛ, сделали переливание плазмы с антителами. Только благодаря этому и спасли. Кстати, когда я выздоровел, тоже сдал кровь для других больных, — делится Александр Романович.

В больнице Саломасов провел две недели.

— За несколько дней до выписки пришел врач и сказал, что нас, у кого уже все более-менее, переводят в другую палату, уплотняют с другими больными. Дело в том, что тяжелых больных стало очень много, поэтому весь наш этаж решили отдать под реанимацию… Я от всей души хочу поблагодарить своих коллег и близких, поддержка которых во время болезни была для меня очень важной и воодушевляющей, — говорит Александр Романович. — А врачам и всему персоналу больницы — огромное спасибо! Только благодаря вам сейчас сотни людей буквально возвращаются с того света!