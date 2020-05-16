Конгресс США выделил $3 триллиона на помощь экономике 16.05.2020, 10:04

Из этой суммы триллион долларов передадут местным властям и губернаторам.

Конгресс США проголосовал за пакет помощи экономике во время пандемии коронавируса на сумму 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 208 конгрессменов, в то время как против проголосовали 199 человек.

Из этой суммы триллион долларов передадут местным властям и губернаторам. Также будет начата работа фонда для сотрудников критических сфер.

75 миллиардов долларов выделят на пособия по безработице, проведение тестирования на коронавирус и образовательные кредиты.

Далее проект должен поддержать Сенат США.