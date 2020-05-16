закрыть
16 мая 2020, суббота, 12:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конгресс США выделил $3 триллиона на помощь экономике

  • 16.05.2020, 10:04
Конгресс США выделил $3 триллиона на помощь экономике

Из этой суммы триллион долларов передадут местным властям и губернаторам.

Конгресс США проголосовал за пакет помощи экономике во время пандемии коронавируса на сумму 3 триллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект поддержали 208 конгрессменов, в то время как против проголосовали 199 человек.

Из этой суммы триллион долларов передадут местным властям и губернаторам. Также будет начата работа фонда для сотрудников критических сфер.

75 миллиардов долларов выделят на пособия по безработице, проведение тестирования на коронавирус и образовательные кредиты.

Далее проект должен поддержать Сенат США.


популярное за неделю

Мнение

Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Банкрот Лукашенко смертельно боится правды на «Хартии-97»
Шанс на свободу
Шанс на свободу Ирина Халип
Всему свое время
Всему свое время Алесь Круткин
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»
Всю правду о коронавирусе в Беларуси вы сможете узнать только на сайте «Хартия’97»