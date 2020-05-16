Минчанин: Водители автопарков посыпались с «короной», как домино 3 16.05.2020, 10:28

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Из-за нехватки автомобилей скорой помощи больных COVID-19 перевозят на «социальных такси».

Из-за нехватки автомобилей скорой помощи в Минске для объезда медиками больных коронавирусом используют «социальные такси». В результате, заражение распространяется среди водителй автопарков, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Критическая ситуация сложилась с перевозкой медиков, героически сражающихся с эпидемией, масштаб которой Лукашенко упорно отказывается признавать, - пишет читатель канала. - Минским чиновникам в голову пришло «свежее» решение - с конца апреля задействовать для этого микроавтобусы и водителей социального такси. Тех самых, что с радугой и надписью «Мир открыт для всех» на боках.

Последствия наступили буквально в течение двух недель. В автопарке, обслуживающем Заводской район Минска, водители посыпались с «короной» как домино.

Между тем, основной контингент пассажиров социального такси это инвалиды-колясочники, в том числе пожилые люди и дети-инвалиды с ДЦП».

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