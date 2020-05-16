Новые очаги COVID-19 в Минске: вирус «косит» молодых людей и военных 16.05.2020, 10:46

2,543

Фото: «Наша Ніва»

Медики все чаще приезжают для госпитализации на обычных автомобилях, а не на «скорых».

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о новых очагах Covid-19 в Минске. Все чаще медики приезжают для проверки зараженных и даже для их госпитализации на обычных автомобилях, а не на скорых.

"Минск, Орловская 86/2, приезжали медики для проверки", - сообщает подписчик канала.

"Одинцова, 115. Снова приезжала скорая помощь. На прошлой неделе медики никого не забирали. Сегодня госпитализировали мужчину", - пишет читатель канала.

"Минск, Прушинских, 30. Забрали молодого парня с подозрением на коронавирус. Не хватает скорых, ездят на автомобилях Минсктранса", - сообщает очевидец.

"Сегодня медики в противочумных костюмах посетили дом на Заславской, 12, подъезд №17 в Минске", - пишет житель дома.

"В подъезд на Аэродромной 11 в Минске заходил врач в противочумном костюме. Проверка пациентов. Что примечательно, водитель скорой даже не был в маске", - пишет читатель канала.

"По адресу Налибокская, 32 в Минске приезжают обычно днем. Вчера после визита медиков приехали патрульные с бумагами в руках, позвонили в домофоны двух подъездов и уехали", - пишет читатель канала.

"Приезжали проверять состояние людей врачи на улицу Неманская 83 в 3-й подъезд. Вчера - по адресу улица Неманская, 81, в соседний дом", - сообщает подписчик канала.

"В Минске на улице Лучины, 34 наблюдал как к подъезду подъехал жёлтый микроавтобус с медиком. Врач в противочумном костюме с чемоданом зашла в подъезд", - пишет читатель канала.

"Руссиянова 29/2. На этот раз приезжали в четвертый подъезд. Провели в подъезде полчаса и после того как человек в белом костюме сел, они кого-то ждали и забрали пожилого мужчину", - сообщает подписчик канала.

"Сын сказал, что к нам в дом в Минске, в военном городке Уручье на улице Рогачевская 10Б в 1-й подъезд приезжала два раза скорая. Люди в полной экипировке. Это военный городок, в основном живут все военные. В этом подъезде также проживает врач и медсестра из военного госпиталя. К кому приезжали – неизвестно", - пишет читатель канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.