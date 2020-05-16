Трамп: США работают над вакциной от COVID-19 совместно с Индией 16.05.2020, 10:54

Президент США анонсировал бесплатную передачу Дели аппаратов ИВЛ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19 совместно со специалистами из Индии, сообщает nv.ua.

Он также анонсировал бесплатную передачу в Индию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые требуются людям с тяжелой формой коронавируса.

«Я с гордостью сообщаю, что Соединенные Штаты пожертвуют вентиляторы нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!», — заявил Трамп.

I am proud to announce that the United States will donate ventilators to our friends in India. We stand with India and @narendramodi during this pandemic. We’re also cooperating on vaccine development. Together we will beat the invisible enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2020

Напомним, Трамп ранее заявил, что вакцина против коронавируса будет готова и подготовлена к распространению к концу 2020 года.

17 марта в США ученые из Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях. В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам. Каждому будут введены по две дозы с интервалом в месяц.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые обнаружен в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 15 мая в мире диагностировано более 4,5 миллионов случаев заражения. Более 306 тысяч человек умерли.