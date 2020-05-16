Магия шамана против «демона» в Кремле 3 16.05.2020, 11:06

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Александр Габышев

Похоже, Путин всерьез воспринимает магические возможности Александра Габышева.

В 2019 году якутский шаман Александр Габышев в течение шести месяцев шел вдоль трасс в направлении Москвы, где в 2021-м году он намеревался «изгнать демона» Путина. Он его считает порождением темных сил, с которым справиться может только шаман. Преодолев свыше 2000 км пути Габышев пообщался с сотнями людей, видео с его проповедями набрали в интернете более 1 млн просмотров. Во время своего первого похода он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области, а сопровождавшие его люди продолжили путь, их задержали в Иркутской области 24 сентября.

Однако, это не остановило Габышева, и в декабре 2019 года он попытался возобновить свой поход. Но на этот раз поход оборвался уже через два дня. Габышева и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции и а в отношении шамана снова выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

12 мая группа силовиков взяла штурмом дом сестры Александры Габышева, у которой в последние месяцы проживал шаман, после того как тот отказался открывать им дверь без присутствия своего адвоката, и поместили его в обсерватор для граждан с подозрением на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в якутский психоневрологический диспансер.

О причинах преследования якутского шамана Александра Габышева Русской службе «Польского Радио» рассказал Алексей Прянишников, координатор организации «Правозащитная Открытка»:

- Причина его преследования, как и всех уголовных дел экстремистского характера, политическая. Это попытка наказать человека в уголовном порядке за слова, за какие-то идеи и взгляды, которые отличаются от официальной линии. В данном случае, как известно, Александр Габышев реализовывал свою идею с походом в Москву для того, чтобы «изгнать демонов из Кремля», как говорил он сам. В словах, которые он произносил в видеороликах, ФСБ усмотрела признаки состава преступления по статье 280 УК РФ и возбудила дело. Мне очень не хотелось бы предполагать, что Кремль каким-то образом всерьез воспринимает магические возможности Габышева. Но, к сожалению, картина такова, что эти все довольно абсурдные действия исполнителей на местах, которые пытаются всеми силами изолировать Габышева и сделать так, чтобы он ни в какой поход снова не пошел, свидетельствуют о том, что его действия воспринимают всерьез.

Отвечая на вопрос, может ли вся эта ситуация свидетельствовать о личной заинтересованности Кремля в изоляции шамана, правозащитник отметил следующее:

- Вполне может быть такое потому, что все эти абсурдные и идиотские действия разных структур на местах, правоохранительных органов, а также в последнее время и из структур здравоохранения ни разу не получили какой-то оценки сверху от руководства. С сентября 2019 года их никто ни разу не откорректировал, как это часто бывает в подобных делах, которые получают общественный резонанс и большой интерес СМИ. А к этому делу проявляют интерес практически все российские СМИ, включая и государственные типа ТАСС, РИА новости, Интерфакс, так и авторитетные иностранные. Судя по тому, что никто сверху «роботы над ошибками» для нижестоящих подчиненных не делает, я не исключаю что могла быть дана такая команда, чтобы не позволить Габышеву продолжить свое следование дальше в Москву.

По утверждению Алексея Прянишникова медицинские работники также способствуют изоляции Александра Габышева:

- Когда Габышева задерживали, первое место, куда он был доставлен и где его допросил следователь ФСБ, был якутский республиканский психоневрологический диспансер. Медицинские работники шли на поводу у сотрудников ФСБ и принимали активное участие в изоляции Габышева, ведь они составляли заключения о психоневрологическом состоянии шамана. Ну, и, собственно говоря, медработники участвовали в давлении на Александра с целью получить от него согласие на добровольную госпитализацию, которое он, к сожалению, в первый момент дал, но при помощи адвокатов он его отозвал и оказался на свободе. Однако сейчас вся эта линия давления продолжается.

На данный момент уголовное дело против Александра приостановлено в связи с пандемией коронавируса, но, фактически, чьи-то команды исполнялись сотрудниками полиции, ОМОНа и опять-таки сотрудниками якутского психоневрологического диспансера. Сотрудники полиции его препроводили в психиатрический стационар без законных на то оснований. А психиатрический стационар его, в свою очередь, принял и закрыл. До настоящего момента нет никаких документов, какие свидетельствовали бы о том, что диспансером предпринимается попытка обращения в суд для получения разрешения госпитализировать Габышева, ведь это обязательная процедура.

Уже практически 2 дня телефон у Александра Габышева отключен и на адвокатские запросы на имя главного врача никто не реагирует, аргументируя это тем, что работники диспансера находятся на режиме самоизоляции, что довольно странно.