Видеофакт: Что сделает собака, если робот скомандует ей «сидеть» 16.05.2020, 11:13

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Ученые Йельского университета провели необычный эксперимент.

Взаимодействие людей и роботов давно в фокусе исследований. С алгоритмами распознавания речи и выполнения команд сталкивался каждый пользователь смартфона хотя бы раз, когда на морозе просил голосового помощника набрать нужный номер телефона, пишет popmech.ru.

Как же будут «общаться» с роботами животные? Наступит ли эпоха, когда с андроидом можно будет оставить питомца и не бояться обнаружить по возвращению разодранный диван и разбросанный по всей квартире мусор? Смогут ли роботы выгуливать собак в дождливую погоду и бросать им мячик вместо хозяина?

Для начала ученые проверили, реагируют ли собаки на команды, полученные по видео и аудиосвязи. Питомцы хуже, чем при личном контакте, выполняли просьбы, если хозяева говорили с ними через монитор, и практически игнорировали команды по аудиосвязи. Довольно предсказуемые результаты не являлись конечной целью исследователей. Нужно было лишь зафиксировать поведение животных и сравнить с ним то, как они реагируют на общительного робота. Воспринимают ли собаки робота также, как человека, видео или ничего не значащий звук.

На следующем этапе эксперимента собаку, ее хозяина и социально активного робота поместили в одну комнату. 6 минут владелец животного демонстративно «общался» с андроидом, чтобы собака начала доверять металлическому собеседнику ее хозяина и привыкла к нему. После знакомства робот угостил четвероногого участника опыта лакомством, а затем спрятал еду в одном из двух контейнеров и попросил угадать, в каком именно. В половине случаев собака находила угощение. Это больше, чем в ситуации, когда робот не проявлял социальных признаков — не общался ни с хозяином, ни с самой собакой. Однако результат не до конца удовлетворил исследователей. Ведь 50% - это обычная статистика «слепого» угадывания наудачу, как при подбрасывании монетки.

Эксперимент все же состоялся не зря. Он вдохновил другую группу ученых из Лаборатории социальной робототехники Йельского университета под руководством Брайана Скасселлати на собственное исследование. Работу представили на Международной конференции по взаимодействию человека и робота. На этот раз просьбы робота по имени Nao, который вел себя как человек, сравнивали с его же командами, но записанными на аудио-носитель.

В эксперименте участвовали 34 собаки. В комнате с животным также находился его хозяин. Так, собака чувствовала себя в безопасности и положительно реагировала на робота. Nao называл кличку питомца, говорил с ее хозяином, подкармливал животное, как в вышеописанном эксперименте. Затем робот вежливо просил собаку присесть. Команду андроида выполнило более 60% испытуемых. Аудио-команде подчинились менее 20%.

Что способствовало послушанию четвероногих? Исследователи не называют точных причин, однако указывают наиболее вероятные. Среди них — фактическое присутствие говорящего объекта в комнате, его «контакт» с хозяином собаки и, возможно, внешнее сходство с человеком. На робота-собаку животные реагировали не иначе как «что это за странная штуковина?» Органические собаки не видели в механических пищевых конкурентов, то есть не идентифицировали как равных себе.

В дальнейшем исследовательская группа намерена выяснить, способствуют ли более человеческая «внешность» андроидов лучшему контакту с четвероногими. Влияют ли на послушание запах и движение глаз, а также не мешает ли излишняя подвижность робота «общению» с собакой. По мнению ученых, быстро перемещающийся объект может лишь напугать животное.

Результаты необычного и довольно милого эксперимента йельских исследователей вселяют надежду на то, что однажды роботы возьмут на себя часть хлопот по содержанию питомцев. Но в одном можно не сомневаться: обязанности «почесать за ушком» и «назвать хорошим мальчиком» владельцы собак во все времена будут с удовольствием выполнять самостоятельно.