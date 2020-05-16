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«Это не фильм про апокалипсис, а подстанция скорой помощи в Минске»

  • 16.05.2020, 11:01
  • 1,836
«Это не фильм про апокалипсис, а подстанция скорой помощи в Минске»

Одна из причин, почему белорусские власти проигрывают битву с коронавирусом.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фото подстанции скорой помощи №4 в Минске.

«Это не декорации для фильма про апокалипсис. Это здание подстанции скорой помощи №4 в Минске», - говорится в комментарии к снимку.

«Пока больницы и медицинские учреждения выглядят хуже, чем резиденции Лукашенко, и вы поймете, почему мы проигрываем битву с коронавирусом», - написал в этой связи читатель канала.

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