«Это не фильм про апокалипсис, а подстанция скорой помощи в Минске» 16.05.2020, 11:01

1,836

Одна из причин, почему белорусские власти проигрывают битву с коронавирусом.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фото подстанции скорой помощи №4 в Минске.

«Это не декорации для фильма про апокалипсис. Это здание подстанции скорой помощи №4 в Минске», - говорится в комментарии к снимку.

«Пока больницы и медицинские учреждения выглядят хуже, чем резиденции Лукашенко, и вы поймете, почему мы проигрываем битву с коронавирусом», - написал в этой связи читатель канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.