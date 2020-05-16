Главврач из Бреста признал, что центральная больница «забита» больными с пневмонией 16.05.2020, 11:31

Поступают десятки новых пациентов каждый день.

В центральной городской больнице Бреста лежит около 600 пациентов с пневмониями. Об этом сообщает Zarya.by со ссылкой на главврача учреждения здравоохранения Олега Величко.

В среднем поступает от 30 до 50 пациентов в день.

— В 20-х числах апреля некоторые отделения больницы были перепрофилированы на оказание помощи больным с пневмонией из Бреста и Брестского района. Такое решение было принято, чтобы сосредоточить заболевших в одном месте, учитывая, что среди них есть случаи вызванные вирусом COVID-19. Эти отделения были названы инфекционными и вводились постепенно, по мере необходимости. На сегодня под лечение пневмоний в нашей больнице оборудовано 680 койко-мест, — отметил главврач.

В больнице был примерно десяток кислородных концентраторов, но когда стало понятно, что ситуация обостряется, приобрели еще 17. Заказ на поставку еще десяти будет выполнен в мае.

На базе одного из отделений организован контакт-центр для тех, кто после смены не уходит домой, чтобы не подвергать риску заражения близких. Главным образом — это сотрудники реанимационного отделения.

Олег Величко также призвал брестчан соблюдать правила гигиены.

— Количество выписанных каждый день растет. На сегодня их уже более 400. И это радует. Но, вместе с тем, упрощать ситуацию ни в коем случае не нужно. По-прежнему крайне важно соблюдать рекомендованные меры и правила поведения — мыть руки, носить защитные маски, не собираться большими компаниями, где одновременный риск инфицирования возрастает в разы. У нас есть, к сожалению, случаи, когда из-за пренебрежения такими мерами в ЦГБ поступили сразу четыре семьи из агрогородка Страдечь Брестского района.