Экономист: Доллар и евро могут вырасти до круглых цифр 16.05.2020, 11:50

Что будет происходит в белорусских обменниках во второй половине мая?

В Беларуси на уходящей неделе подорожали все три основные иностранные валюты. Продолжат ли они рост и во второй половине мая? Какая из валют будет в лидерах? Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– На внешних рынках на уходящей неделе было относительно спокойно. Евро снизился к доллару на незначительную величину – с 1,0820 до 1,0810, или на 0,1%.

Заметнее было укрепление российского рубля, которое произошло на фоне растущей стоимости нефти. Доллар к российскому рублю снизился с 73,9 до 73,2, или на 0,9%. Евро снизился с 80 ровно до 79,2 российского рубля, или на 1%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три валюты, причем если доллар и евро незначительно, то российский рубль более заметно.

Доллар за неделю подорожал на 0,19%, евро вырос на скромные на 0,06%, а российский рубль подорожал на 1,07%.

Валютная корзина в результате выросла за неделю на 0,6%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

На наступающей неделе может продолжиться тенденция восстановления нефтяных котировок, а вслед за этим будет дорожать и российский рубль.

В результате доллар и евро могут подорожать совсем незначительно с текущих значений:

доллар – до 2,45 белорусского рубля,

евро – до 2,65 белорусского рубля.

А российский рубль может вырасти заметнее – до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.