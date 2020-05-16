The Times: Олигархи играют мускулами, видя затруднения Путина 16.05.2020, 12:16

Крупные игроки в РФ выступают против Кремля в защиту своих интересов.

Помните российских олигархов, этих королей показного потребления, покупавших золотые краны для своих ванных в таунхаусах Кенсингтона? Оказывается, у них не только краны, но и сердца из золота. Безжалостная деловая элита России залезает глубоко в свои карманы, чтобы помочь российским гражданам в условиях коронавирусного кризиса. Кому-то начинает казаться, что эти люди пошли по пути первых промышленников и банкиров англо-американского капитализма, занявшись благотворительностью. А циники говорят, что они просто полируют свой имидж в попытке избавиться от репутации отвратительных мафиози и создать дополнительные доводы в пользу отмены введенных против них западных санкций, пишет The Times (перевод - inosmi.ru).

Но есть и другое объяснение столь внезапного повышения социальной ответственности у российских богачей. Олигархи чувствуют запах политического застоя и видят, что у Кремля нет плана по преодолению глобального экономического спада. Тот график, который должен был вымостить Путину дорогу еще к 12 годам правления страной, поставили на паузу. Деловой элите становится все более очевидно, что нужен новый договор между нею и Кремлем, который поможет устранить многочисленные недостатки правительства.

Пандемия covid-19 наглядно продемонстрировала недостатки демократических государств и авторитарных режимов. Россия, поначалу спокойно относившаяся к вирусу, сегодня по темпам роста заболеваемости вышла на второе место в мире. В январе она закрыла границу с Китаем и вообразила, что этого для обеспечения безопасности вполне достаточно. Но сейчас в стране 220 000 подтвержденных случаев covid-19. Это меньше, чем в США, Испании и Британии, но Россия быстро подбирается к ним, так как каждый день там появляется до 11 000 новых случаев. С такими темпами к четвергу она обгонит Соединенное Королевство. Смертельных исходов мало, однако западные эксперты и критически настроенные врачи внутри России говорят, что правительство занижает данные. Мэр Москвы полагает, что инфицировано два процента населения столицы. А это 250 000 человек.

Находящееся в запущенном состоянии здравоохранение уже не справляется, и дело не только в средствах защиты. Одно предприятие в Екатеринбурге получило заказ на производство в сжатые сроки 5 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. За последнюю неделю было два случая возгорания таких аппаратов, из-за чего погибли шесть пациентов с covid-19.

Путин поздно вступил в борьбу, и лишь один раз появился на публике в защитном костюме, после чего его присутствие стало призрачным. Магнат Олег Дерипаска 14 марта призвал кремлевское руководство закрыть все границы страны, а не только с Китаем, и ввести 60-дневный карантин. Однако спустя несколько дней Путин уже хвастался тем, насколько лучше Россия справляется с эпидемией, чем остальной мир. Прошло еще две недели, и лишь после этого был введен частичный режим самоизоляции.

Сейчас, когда Путин начал воспринимать коронавирус всерьез, у него возникли опасения, что он перейдет из столицы на многочисленные города и села Российской Федерации, закрепившись в тех местах, где медицина особенно слаба. Но он так и не осознал то, что Россия наверняка находится на раннем этапе пандемии.

Поэтому в борьбу с ней вступили олигархи. Они вложили миллионы долларов личных средств в защиту тех городов, где у них есть предприятия. Зачастую они являются единственными работодателями в таких городах, что дает им немалый политический вес. Магнат сталелитейной промышленности Алексей Мордашов предложил четырем региональным губернаторам ввести карантин в своих городах, где у компании Мордашова «Северсталь» есть заводы. Он купил 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, раздал маски местной полиции и направил своих литейщиков на помощь полицейским. Здания компании превратили в изоляторы, а его IT-подразделение создало программу слежения за тем, как люди соблюдают правила самоизоляции.

Особенно уязвимой кажется Арктика. В одном селе в Заполярье, где возводится предприятие по сжижению газа, 1 900 человек показали положительный результат при проведении теста на коронавирус. Обычно рабочие в этом арктическом регионе живут в тесных общежитиях. В удаленном городе Норильске глава горнодобывающей компании «Норникель» и, возможно, самый богатый человек в России Владимир Потанин решил выделить 150 миллионов долларов на профилактические меры по борьбе с коронавирусом. Были заказаны тест-системы, маски и 46 аппаратов ИВЛ. Дерипаска финансирует строительство трех клиник в Сибири для лечения пациентов с covid-19. Остальные олигархи передают средства на счета правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и поддерживают благотворительные организации, которые закупают томографы и индивидуальные средства защиты для ряда больниц.

Сейчас уже далеко не начало 1990-х с их жестокими войнами за территорию и сферы влияния, когда будущие олигархи в срочном порядке расхватывали государственную собственность. Путин призвал их к порядку и вознаградил верных ему людей, дав им доступ к высокодоходным отраслям, таким как добыча энергоресурсов и полезных ископаемых. А еще он наказал тех бизнесменов, которые его критиковали, вынудив их покинуть страну или отправив таких людей в Гулаг, как было с Михаилом Ходорковским. Так был заложен фундамент путинской клептократии. Бизнесмены регулярно платили дань Кремлю, создавая инфраструктуру для зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, или строя дворец на Черном море для президента. Они также отказались от явных политических амбиций.

Сейчас ситуация меняется. У олигархов была с Путиным негласная договоренность о том, что он, в отличие от Бориса Ельцина, будет укреплять централизованное государство, содействовать росту экономики и даст российскому бизнесу возможность стать глобальным. Коррумпированные суды и налоговая инспекция не очень их беспокоили, но они надеялись, что Россия к настоящему времени станет более современной. Путин их подвел, и это касается не только его действий в условиях эпидемии коронавируса. Он сохраняет свою власть, но нетерпеливые и недовольные олигархи теперь захотят получить более значимую роль в управлении страной.