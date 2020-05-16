Врач-пульмонолог рассказала, как по кашлю определить коронавирус 16.05.2020, 12:29

О чем еще может говорить этот симптом?

Какие виды кашля бывают и о каких заболеваниях они говорят? Как следует лечить этот симптом и каких ошибок лучше не совершать? На вопросы tut.by ответила Элина Талабаева, врач-пульмонолог высшей категории консультационного отделения Минского клинического консультативно-диагностического центра и медицинского центра «36 и 6».

Почему мы кашляем?

Кашель — это рефлекс, который нам дала природа, чтобы избавить от ненужных раздражителей в дыхательных путях. То есть это защитная реакция организма. В то же время это распространенный симптом, который сопровождает большое количество заболеваний.

Этот рефлекс срабатывает, когда в дыхательные пути попадают различные раздражители (вирусной, бактериальной, аллергической природы), воздействуют холодный воздух, запах дыма, изжога и другие причинные факторы. При раздражении рецепторов дыхательных путей или плевры сигнал поступает в продолговатый мозг, где находится кашлевой центр. Там возникает реакция — и наступает усиленный выдох через рот, вызванный сокращением мышц дыхательных путей.

Скорость выдоха при кашле в 20−30 раз превышает обычную.

Какие бывают виды кашля и о чем они говорят?

По степени выделения мокроты кашель бывает продуктивный и непродуктивный.

Непродуктивный кашель — это сухой, когда мокрота отсутствует или выделяется в незначительных количествах. Часто такой кашель бывает в период выраженного воспаления дыхательных путей, когда есть отек слизистой, сгущение мокроты, которая прилипает к стенкам дыхательных путей и вызывает дополнительное раздражение кашлевых рецепторов. Такой кашель часто бывает изматывающим, приступообразным.

Продуктивный кашель еще называют влажным, потому что при нем выделяется достаточное количество мокроты. Наличие мокроты говорит о том, что в дыхательных путях спадает отек и происходит восстановление нормальных показателей слизи.

При острых вирусных инфекциях кашель вначале чаще сухой, во время лечения переходит во влажный и затем пропадает.

По длительности различают кашель острый, затяжной и хронический. Острый кашель длится до трех недель и, как правило, бывает при инфекционных заболеваниях. Затяжной кашель длится до 2−3 месяцев, хронический — более 3 месяцев.

Есть еще такое понятие, как рецидивирующий кашель: он возникает периодически и является симптомом хронического воспалительного процесса. К такому варианту можно отнести три эпизода кашля длительностью более 14 дней за три месяца.

По времени возникновения кашель можно определить как дневной и ночной. Ночной может быть связан с заложенностью носа, с закупоркой придаточных пазух носа, которая усиливается в горизонтальном положении. Такой кашель может быть и при бронхиальной астме. Дневной кашель часто вызывается аллергией, воздействием различных раздражителей, бывает при различных вирусных инфекциях.

По характеру кашля часто можно говорить о локализации воспалительного процесса и его причине. Например, лающий кашель обычно указывает на воспаление в области голосовой щели. Он должен насторожить, особенно если речь идет о ребенке, потому что при таком типе кашля может быстро возникнуть отек гортани и удушье, что потребует оказания срочной медицинской помощи. Он может быть связан с аллергией, с повышением температуры в ночное время, бывает при инфекциях верхних дыхательных путей.

Приступообразный кашель у детей часто встречается при коклюше, у взрослых может быть проявлением аллергических заболеваний легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Свистящий кашель является свидетельством астмы, ХОБЛ. У детей может появляться при бронхиолите, остром обструктивном бронхите.

Кашель с хрипами в грудной клетке может указывать на обструкцию (нарушение проходимости) в нижних дыхательных путях вследствие инфекции: бронхита, пневмонии, астмы.

Кашель, появляющийся после вдоха, может говорить о воспалении плевры.

Всегда ли кашель говорит о заболеваниях органов дыхания?

Нет, далеко не всегда. Например, причиной кашля может быть гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ): кашель при этом чаще влажный, и во рту может появляться кислый вкус. Среди других симптомов ГЭРБ — отрыжка, изжога, иногда даже рвота. Такой кашель чаще беспокоит человека ночью или утром.

Кашель способен развиться и при сердечно-сосудистых заболеваниях: сердечная недостаточность, ревматические болезни сердца, миокардиты. Человеку кажется, что его беспокоит именно изнуряющий кашель как основной симптом, но при этом он упускает дополнительные симптомы, которые у него присутствуют: одышка, загрудинная боль, утомляемость, отечность нижних конечностей.

Еще одна частая причина кашля — болезни эндокринной системы: диффузное увеличение щитовидной железы, когда из-за сдавливания щитовидной железой извне раздражаются рецепторы в трахее и человек кашляет. Такой кашель будет чаще сухой, лающий, немного сдавленный.

Кашель возможен и из-за психоневрологических заболеваний, а также заболеваний вегетативной нервной системы. В этом случае речь идет о возбуждении диафрагмального блуждающего нерва, об изменении психоэмоционального фона и кашля как проявления таких состояний.

Кашель может вызывать и применение ряда лекарственных препаратов, чаще это ингибиторы АПФ, использующиеся при повышенном артериальном давлении; бета-блокаторы (метопролол, бисопролол, карведилол и др.).

В каком случае при кашле надо обратиться к врачу?

Чаще всего при вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей кашель проходит сам за 7−10 дней.

Обратиться к врачу нужно, если кашель длится более трех недель (затяжной). С кратковременным кашлем — если есть и другие дополнительные симптомы: высокая температура, которая не проходит, несмотря на жаропонижающие, сильная головная боль, выраженная слабость, сыпь.

Стоит насторожиться, если со временем к кашлю присоединяется повторный подъем температуры: в том случае, когда симптомы простуды поначалу ушли, но потом вернулись.

Поводом для визита в поликлинику должны стать появление боли в груди, боли или отека горла, кашля, сопровождающегося одышкой. Могут быть жалобы на затруднение дыхания во время кашля, изменение цвета мокроты (она приобретает бурый, коричневый или зеленый цвет, возможно, с примесями крови). Обратиться к врачу стоит, когда дополнительно к кашлю есть снижение веса, не обусловленное изменениями в питании.

Какой кашель бывает при коронавирусе?

Кашель при легком или средней тяжести течении COVID-19 нехарактерный: какие-то особенности, кроме того, что кашель сухой, першащий, выделить сложно.

Ориентироваться стоит на комплекс жалоб: как правило, при коронавирусной инфекции не бывает насморка, а температура невысокая: 37,2−37,4. Часто встречается отсутствие обоняния, боль в горле, утомляемость, чувство жжения в груди.

Какой кашель развивается при пневмонии?

Более сильный, может сопровождаться болями в грудной клетке. Появляется мокрота: она вначале светлая, но может быть с прожилками крови или бурая. У человека ухудшается общее самочувствие и повышается температура. В таком случае надо обращаться к врачу, сделать рентгеновский снимок — это симптомы воспаления нижних дыхательных путей: кроме пневмонии, может быть и бронхит.

Я бы советовала осторожнее относиться к КТ: это высокая доза облучения. С одной стороны, любую пневмонию действительно видно именно на КТ — с другой стороны, если идет воспаление в легких, будут изменения и на обычном рентгеновском снимке. Так что, если речь идет о недомогании с невыраженной симптоматикой, лучше начинать с рентгена или флюорографии.

Как лечить кашель?

В лечении кашля используются лекарственные препараты, которые снимают воспалительный процесс, отечность, раздражение слизистой оболочки и выводящие мокроту (при влажном кашле).

С первых дней болезни, когда кашель сухой, есть признаки вирусной инфекции, принимаются противовирусные и иммуномодулирующие препараты. При сухом кашле используются смягчающие слизистую горло препараты (таблетки для рассасывания), полоскания настоями трав и солевыми растворами, теплое питье. Если кашель надсадный, то используются препараты на основе противовоспалительных трав или лекарств, которые подавляют кашлевой рефлекс.

Чтобы вывести мокроту при влажном кашле, требуются препараты, которые расширяют бронхи, снижают вязкость мокроты. Это разжижающие (муколитические) средства. Эффективны также ингаляции с бронхорасширяющими и отхаркивающими препаратами. Хорошо, если есть небулайзер (аппарат для ингаляций в домашних условиях): при любом кашле можно делать ингаляции с физраствором, минеральной водой.

Для разжижения мокроты нужно пить больше жидкости: морсы, компоты, травяные чаи, отвары лекарственных трав (термопсис, солодка, шалфей, алтей).

Увлажнение воздуха в помещении тоже усиливает отхаркивающий эффект.

Какие распространенные ошибки в лечении кашля встречаются?

В первые дни болезни, когда кашель еще сухой, люди начинают пить муколитические препараты — но мокроты у них еще нет. Сухой кашель может и не перейти во влажный. В такой момент лучше использовать теплое питье, лекарства для рассасывания, полоскания горла.

Нужно помнить, что кашель не всегда связан с заболеваниями органов дыхания. Бывает, при ГЭРБ из-за кашля люди начинают пить муколитические препараты, а этого делать не надо: еще больше увеличивается количество кислоты в желудке, становится хуже. Бывает кашлевой вариант астмы — человек по незнанию принимает препараты от кашля, а нужны специфические противоаллергические, использующиеся при таком типе заболевания.

С одной стороны, нет смысла спешить к врачу, если пару дней беспокоит легкий кашель без других симптомов — но и заниматься самолечением кашля, который не проходит неделями, не стоит. Несмотря на обилие доступных препаратов в аптеке, длительный кашель самостоятельно лучше не лечить. Чтобы понять, чем он вызван, нужно полное обследование: с помощью анализов, исследования функции внешнего дыхания и мокроты, рентгенологического исследования, КТ, при необходимости консультации специалиста — тогда можно назначить правильное и эффективное лечение.