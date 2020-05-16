Коронавирус свирепствует в учебных заведениях Минска 1 16.05.2020, 12:51

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Названы новые очаги в гимназиях, школах и детских садах.

Новые случаи заражения в учебных заведениях Минска. Очаги коронавируса обнаружены в гимназиях №1, №2, №22, №23, №27, школе №136, детском саду №266, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"У друга жена с двухсторонним воспалением в больницу попала. Работает педагогом в гимназии №23. При этом их ребенок и сам мой друг могут ходить в школу и на работу, сказали посещайте без проблем. До этого они на изоляции уже месяц сидели", - пишет читатель канала.

"В 1-й городской больнице Минска возле Академии наук лежит учитель из гимназии №27", - сообщает сотрудник больницы.

"Гимназия №22. Получили в чат класса сообщение о том, что есть положительные тесты на Сovid-19 у детей на нескольких параллелях. Также в их семьях заболели родители. Эти дети ходили все это время в гимназию. Большинство учителей - контакты первого уровня. Классная просит воздержаться от посещения гимназии", - пишет читатель канала.

"Гимназия №1 на проспекте Рокоссовского в Минске. 11-й класс отправлен на карантин. У ученицы положительный тест. У девочки из восьмого тоже положительный тест", - сообщает подписчик канала.

"Гимназия №2 города Минска в Уручье. Учителя рассылают сообщение о том, что у одного из старшеклассников гимназии - положительный тест Covid-19. Так же сообщают, что в гимназии приняты все необходимые меры", - пишет читатель канала.

"В детском саду №266 в Минске у детей взяли мазки. У двоих из посещавших сад детей - положительные тесты, у двоих - отрицательные, у двух - результатов нет еще. При этом у второго воспитателя, который был с отрицательным Covid-19, все тесты опять отрицательные. С сегодняшнего дня группа работает. Воспитатель, которая вышла уже на работу, сообщила, что приезжали из санстанции и дважды уже обрабатывали помещение", - сообщает подписчик канала.

"В одном из третьих классов школы №136 Минска один из родителей заболел коронавирусом, тест подтвержден. Учителю сообщили только вчера вечером. Ребенок все это время посещал школу. Еще сегодня стало известно, что уборщица, которая в пересменку убирает, тоже заболела коронавирусом. Диагноз подтвержден", - пишет читатель канала.

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