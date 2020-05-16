Александр Невзоров: СССР не участвовал в том, что окончательно решило судьбу войны 18 16.05.2020, 12:56

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Александр Невзоров

Ответ россиянам, желающим «приватизировать» победу.

— Обиделись россияне жутко на Америку и лично Трампа за то, что в числе участников и победителей Второй мировой войны Трамп не называл Советский Союз, — отмечает на «Эхе Москвы» известный российских публицист Александр Невзоров. — Ни фига себе, они же еще и обиделись. Они же называют это искажением историей, свинством и преступлением. Притом, что это абсолютно симметричный ответ Штатов.

Потому что Россия давно и намертво исключила США не только из числа победителей, не только из числа участников. Она исключила все страны антигитлеровской коалиции и создала свою патологическую мифологию, где кроме СССР нет вообще никаких участников и победителей.

Патриотическая пропаганда полностью, без остатка приватизировала эту победу. Она никогда не упоминает ни Англию, ни Канаду, ни Америку ни на каком уровне, ни на бытовом, ни на официальном. При этом Министерство США не орет как самка бабуина, у которой украли банан и помаду так, как орет представитель МИД Российской Федерации. И Америка скандалов из-за того, что регулярно ее забывают упомянуть в качестве участника хотя бы войны, она истерик не устраивает.

Но, вообще, надо сказать, что это был очень мощный в течение долгого времени, пока не свершилась эта ситуация, российский самогипноз, самодоведение себя до полного самоисступления за счет приписывания себе всей победы во Второй мировой войне. И сами во все это россияне фанатично поверили. Забыли все, я уже не говорю про ленд-лиз. Эти слова запретные, как ты знаешь.

Плюс есть еще кроме этого некая формальная правота американцев, когда они это заявляют, потому что СССР, действительно, не участвовал в том, что окончательно решило судьбу войны – не участвовал в Манхэттенском проекте.

Вот флаг над Берлином – это замечательно. Нескольким поколениям внушено, что флаг и есть главный и решающий момент, ставящий точку в войне, что это что-то вроде финального свистка в футболе, после которого волей-неволей все расходятся, а стадион закрывают.

Вот с флагом, я вам доложу, это, конечно, абсолютно пропагандистская чепуха, притом, что флаг – это один из самых прочных стереотипов российского мышления, что он что-то обозначает. Любая установка флага есть фронтовой театр, который вообще ничего не обозначает.

Символ символом, но превратности войны очень быстро меняют один флаг на другой. Вот мы, говоря о лихих установках флага, почему-то не вспоминаем того прелестного французского лейтенанта из Молодой гвардии, который поднимал над Кремлем наполеоновский флаг в 812-м году. Такие же флаги подняли и на башнях, и на колокольнях.

Вот если бы тогда была фото- и кинохроника, этого французского героя подхватили и растиражировали, дав еще пропагандистского жара в духе СССР, то никто бы и не вспоминал, что был какой-то пожар Москвы, отступление Бонапарта, а Москва осталась бы вообще французским городом.

Литва точно так же сбросила победный флаг СССР с телебашни, а теперь через Интерпол ловит тех, кто его устанавливал и впаривает им пожизненные сроки.

Флаги как устанавливаются, так и сбрасываются. Они сами по себе ничего не означают. Неизвестно, как события могли бы развиваться, кстати говоря, дальше. Флаг над городом – это не точка, это многоточие.

А вот Америка и Англия, они реально создали то оружие, которое положило войне конец, не оставляя ни гитлеровцам, ни японцам ни единого шанса на восстановление, на партизанскую войну, на сопротивление, на любые боевые действия. Они изобрели сверхоружие, и только атомная бомба поставила не многоточие театральное, а настоящую точку. И войну завершили все-таки не солдаты, ни американские, ни английские, ни советские, ни канадские, а, извините, Оппенгеймер. В Лос-Аламосе 16 июля, увидев первый опытный, экспериментальный взрыв, Оппенгеймер сказал: «Все, война закончена».

И вот это, действительно, существенно, это, действительно, предельно важно. Потому что основной аргумент, который приводит русская сторона – это огромность потерь. Но война – это не аукцион, где тому, кто заплатил больше всех, принадлежит все. Как раз это свидетельство только исключительной бездарности руководства и командования.