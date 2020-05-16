Врачи наглядно показали как происходит быстрое заражение коронавирусом 1 16.05.2020, 13:08

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Фото: Getty Images

Участник эксперимента нанес на руки специальный краситель и посетил ресторан.

Сотрудники японской телерадиокорпорации NHK совместно со специалистами провели эксперимент с участием 10 человек. В ходе эксперимента одному из его участников, игравшему роль «инфицированного», нанесли на ладони специальный флуоресцентный краситель и попросили в течение 30 минут побыть в помещении ресторана, время от времени прикладывая ладонь ко рту, как бы сдерживая кашель, пишет inosmi.ru.

Затем в специальном свете экспериментаторы проверили распространение голубовато-белых точек красителя вокруг «носителя инфекции», обратив особое внимание на посуду, руки людей, находящихся рядом и т.д. Оказалось, что частички вещества широко разлетелись по всему помещению.

Краситель был обнаружен на руках всех без исключения участников эксперимента, у троих он был обнаружен и на лицах.

Особенно много светящихся следов красителя было обнаружено на крышках, закрывавших подносы с едой, на ручках специальных щипцов, с помощью которых участники наполняли свои тарелки, а также на ручках кувшинов и других емкостей с напитками.

Когда же организаторы эксперимента предложили персоналу ресторана как можно чаще менять приборы, с помощью которых участники накладывали себе еду, а также попросили участников регулярно производить дезинфекцию рук, площадь покрытия ладоней частичками красителя уменьшилась в 30 раз, а на лицах людей их не было обнаружено вовсе.

Профессор медицинского университета святой Марианны (Кавасаки, префектура Канагава) Хироюки Кунидзима так прокомментировал результаты эксперимента: «Многие места, которые не обозначены специальным образом и которые находятся в тех помещениях, где скапливается много людей, называются „поверхностями повышенного риска" и несут в себе опасность для человека. Нужно осознавать эти риски и предпринимать необходимые меры по защите от них».