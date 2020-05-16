Павел Северинец «Голосу Америки»: В реальности смертность от коронавируса в Беларуси намного выше 7 16.05.2020, 13:17

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Павел Северинец

Во многих городах ситуация уже стала катастрофической.

Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец в интервью «Голосу Америки» заявил, что официальная статистика по коронавирусу Минздрава Республики Беларусь лжет. В своем комментарии политик он сообщил, что белорусские читатели уже несколько раз уличали чиновников в подтасовке цифр. «Во-первых, данные по регионам, которые озвучивал Минздрав и областные управления, отличались друг от друга в разы и потом их перестали давать. К примеру, министр здравоохранения утром дает пресс-конференцию и говорит о двадцати заболевших в Гродненской области. А в это же самое время в одном Островце Гродненской области, где строят АЭС, были официально подтверждены 50 заболевших рабочих. Несколько дней были подобные случаи, после чего статистику по регионам убрали.

Во-вторых, в маленьких городках, таких, как Докшицы или Столбцы у нас катастрофическая ситуация, но там все знают друг друга. И вот дают официальные данные: двадцать или тридцать заболевших в районе. А люди знают, что в одном месте двенадцать умерших, в другом месте двадцать умерших. Десятки новых могил в тот же день, когда были официальные данные.

В-третьих, когда делегация Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь в самом начале пандемии, у нас резко пошли вверх данные по коронавирусу. То есть, они ездили по стране и им показывали реальную картину. Как только они уехали, цифры резко упали. И все поняли, что был приказ показывать правду, когда “взрослые дяди” приехали, а для белорусов сойдет и вранье.

Четвертое. Медики в Беларуси составляют 10% от общего количества умерших от коронавируса. В других странах медики составляют от 0,2% до 0,6% от общего числа умерших от Covid-19. Дело в том, что смерть медика тяжелее скрыть. И получается вот что: если в Беларуси умерли 14 медиков, и это только то, что известно журналистам по официальным данным, то у нас в двадцать – пятьдесят раз выше общая смертность. Это – пенсионеры, люди в деревнях, которыми никто не занимается, пресса о них не пишет. И это означает, что в реальности смертность намного выше», – аргументирует Павел Северинец.

Раскрыть истинное положение дел помогают блогеры и журналисты независимых СМИ, а также оппозиционные гражданские активисты. Некоторые врачи прямо или косвенно дают понять, что официальные данные следует умножать в десять раз, а то и больше. «И, конечно, скрыть вранье в условиях информационной цивилизации просто невозможно. И те, кто хотят знать правду, ее знают», – уверен политик.

В белорусских и в мировых СМИ были репортажи о параде, который 9 мая провел в Минске Лукашенко.

Сопредседатель «Белорусской христианской демократии» отметил, что в Беларуси многие люди называют это «парадом смерти». «Официально там присутствовало до 15 тысяч человек – это данные милиции. Понятно, что это число завышено – по снимкам с вертолетов там было от трех до пяти тысяч человек. Обычно, на парад Победы или на парад Независимости собирают, по официальным данным от двухсот до шестисот тысяч. Понятно, что 9 мая пришло на два-три порядка меньше людей.

Мало того – на этот парад людей свозили, об этом было написано в социальных сетях. Чиновников, директоров школ, из Витебска автобусом привезли таможенников, инкассаторов, и просто тех, кто уже переболел, потому что у них должен быть иммунитет. Наверно, им предлагали какие-то деньги, хотя из мировой практики известно, что могут быть повторные заражения и после легкой формы заболевания во второй раз человек переносит это уже тяжелее.

По задумке, конечно, Лукашенко хотел показать, что он круче Путина. Но вместо этого он показал всему миру, что это было просто сумасшествие и для него жизнь человека ничего не значит. Для какой-то части советских людей, которые живут в ДНР, ЛНД, Приднестровье и поют про Советский Союз, это, наверно, было впечатляющим зрелищем. Хотя я не думаю, что там все люди без мозгов. Но если бы такой парад прошел в демократических условиях, то любой правитель расстался бы с постом. У нас были независимые соцопросы в социальных сетях, которые показывают, что 70-80% белорусов были категорически против этого парада.

Но в Беларуси никаких выборов нет, и Лукашенко показывает: у меня тут есть танки и самолеты, я никаких вирусов не боюсь, и мы все проведем как надо. А люди кипят, и как только будет возможность, начнутся массовые акции протеста, национальная забастовка», – считает Павел Северинец. Политик предупреждает, что после проведения парада в Минске возможна новая вспышка коронавируса, поскольку зрители парада, приехавшие из разных частей страны, не соблюдали мер предосторожности.