Der Tagesspiegel: Главу немецкого МИД призвали прекратить миндальничать с Россией 1 16.05.2020, 13:27

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Хайко Маас

Жесткие требования выдвинули депутаты двух партий, входящих в Бундестаг.

Так откровенно канцлер еще никогда не говорила в своих трудностях в отношениях с Россией. На этой неделе в бундестаге Ангела Меркель сказала, что она ежедневно прилагает усилия для улучшения отношений. Но сейчас контакты между Берлином и Москвой в высшей степени отягощены. Федеральная прокуратура выписала ордер на арест одного из офицеров российской военной спецслужбы ГРУ. Он подозревается в том, что участвовал в российской хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel (перевод - inosmi.ru).

Эту атаку Меркель назвала чудовищной. По ее словам, Москва следует «стратегии гибридного ведения войны».

Оппозиционные политики потребовали сделать четкие выводы из произошедшего. «Реакция федерального правительства на хакерскую атаку до сих пор была слишком тихой», — сказал в интервью газете Der Tagesspiegel Омид Нурипур (Omid Nouripour), представитель партии Зеленых по иностранным делам.

По его словам, отрадно, что канцлер Меркель, наконец, «четко высказалась» по этому вопросу. «Но из этого нужно сделать и соответствующие выводы». Нурипур призвал федеральное правительство согласовать дальнейшие действия на европейском уровне, как это произошло после покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Депутат бундестага от Свободных демократов Рената Альт (Renata Alt) обвинила правительство в «слишком медленной реакции» на этот инцидент, так же как и в случае с убийством грузина в Малом Тиргартене в Берлине. «И в этом случае федеральное правительство повело себя слишком сдержанно, хотя с самого начала имелись доказательства того, что в деле замешаны российские государственные службы», — заявила представительница фракции СвДП по международным вопросам.

По ее словам, после получения данных от федеральной прокуратуры относительно хакерской атаки министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) должен был прекратить «миндальничать». «Он должен был давно перейти на более жесткий тон в отношениях с Россией и вызвать российского посла для объяснений». По ее мнению, если выяснится, что Москва не сотрудничает в расследовании этого дела, федеральное правительство должно «задуматься о высылке российских дипломатов».

Меркель напомнила бундестагу о высылке дипломатов

Через пару месяце после убийства грузина в Берлине в августе 2019 года федеральное правительство объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Кроме того, после покушения на Скрипаля Германия выслала из страны четырех сотрудников посольства. В обоих случаях следы вели к российским спецслужбам.

Высылку дипломатов после убийства в Берлине канцлер особо упомянула в бундестаге и сразу вслед за этим сказала, имея в виду хакерскую атаку: «Мы оставляем за собой право принять необходимые меры».