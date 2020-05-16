Вспышка COVID-19 на Скидельском сахарном комбинате: заражено начальство 16.05.2020, 13:30

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Информацию скрывают от журналистов.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут, что Covid-19 обнаружен у работников "Скидельского сахарного комбината".

"На ОАО "Скидельский сахарный комбинат" есть заболевший с подозрением на Covid19. Это один из начальников структурного подразделения, соответственно контактов очень много. Сейчас он в больнице. У жены Covid-19 подтвержден. Это не единичный случай в городе", - пишет читатель.

По телефонам, указанным на сайте “Скидельского сахарного комбината" журналистам отказались сообщить какую-либо информацию о заболевших, назвав ее "служебной".

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