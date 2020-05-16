Пора освободить Кремль 3 Леонид Невзлин

16.05.2020, 13:37

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Леонид Невзлин

Любой кризис – это момент выбора пути.

Власть, особенно в России, очень любит забирать, ограничивать, уничтожать свободу. Так проще. Вся история двадцатого века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е годы стали уникальным периодом в нашей истории. Это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Но перспективы – схлопнуты, свобода – давно ограничено в самой извращенной форме. Именно поэтому Путину и его пропаганде так важно очернить, обесценить 90-е. Чтобы лишая людей их прав, выдавать эти лишения за благо.

Шаги по либерализации страны и введении определенных демократических принципов в последний век российской истории предпринимались неоднократно. Впервые самодержавная власть была ограничена в 1905 году «Манифестом 17 октября», составленным Сергеем Юльевичем Витте и подписанным императором. «Манифест» предполагал создание Государственной думы – законодательного и представительного органа власти, а также закрепление политических прав и свобод – слова, печати, совести, собраний и союзов. То есть, фактически законодательная власть становилась разделенной между монархом и выборными представителями от населения. Стала возможной законная работа партий. Предполагалось, что политическая деятельность перестанет быть сферой либо элитарной, либо противозаконной.

Но подобная система, призванная способствовать переходу Российской империи от самодержавия к конституционной монархии просуществовала недолго. Император неоднократно накладывал вето на решения Думы, а после переворота (третьего июля 1907 года), роспуска Думы второго созыва и изменения избирательного законодательства последующие созывы Думы стали «карманными». Самодержавие вновь лишилось каких-либо ограничений.

Февральская революция 1917 года уничтожила самодержавие (и упразднила монархию в России в принципе), провозгласила равенство граждан (вне зависимости от сословного происхождения, вероисповедания, пола или имущественного статуса). Было принято решение о созыве Учредительного собрания (органа выборного и представительского), которое и должно было определить дальнейшее политическое устройство России, действующие же органы власти признавались исключительно временными.

Установленный порядок просуществовал меньше года, в октябре произошел большевистский переворот, установивший власть советов, а в январе 1918 было разогнано Учредительное собрание, заседавшее менее суток. На последующие, как минимум, три года страна погрузилась в абсолютный хаос и террор Гражданской войны.

Период Новой Экономической Политики (предложенной Лениным на X съезде партии в марте 1921 года) ознаменовался либерализацией довольно условной и только экономической. Частная инициатива крестьян или мелких предпринимателей в городах (нэпманов) была не запрещена, но и не пользовалась поддержкой со стороны государства.

Был необходим отход от грабительской политики Военного коммунизма, хотя бы для того, чтобы избежать общероссийского бунта. Временные уступки от государства были на тот момент единственно верным решением, позволявшим большевикам сохранить власть. При этом ни о какой политической либерализации не шло и речи – X съезд помимо принятия НЭПа принял также резолюцию о единстве партии. Отменена была даже внутрипартийная демократия (при запрете всех прочих партий), а в первых конституциях СССР существовала особая категория «лишенцев» (лиц, не имеющих прав ни избирать, ни быть избранными).

Уже в 1927 году (в связи с возможной войной с Англией и кризисом хлебозаготовок) экономические свободы стали ограничиваться, а к 1929 окончательно произошел поворот в сторону политики индустриализации, коллективизации и полного государственного контроля над экономикой. Отсутствие политических свобод (при наличии, тем не менее, политической борьбы) во время НЭПа и заложило основы последующего сталинского тоталитарного режима.

Еще одна попытка либерализации была предпринята в годы хрущевской оттепели. На XX съезде партии (1956 год) был осужден культ личности Сталина, репрессии времен Большого террора и послевоенного времени, стала возможной амнистия и реабилитация политических заключенных (как нынешних, так и прежних). Появилась возможность ведения политики разрядки международной напряженности и вообще контактов с западным миром (например, фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 году), осуждение репрессий как явления. Даже в культуре появилась определенная свобода (публикация «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына, например). Однако по-прежнему сохранялись сталинская конституция 1936 года и полный государственный контроль над экономической деятельностью. Ни куда не исчез контроль над идеологией (абстрактное искусство или образ жизни стиляг виделись недопустимыми).

Либерализация не затронула страны Организации Варшавского договора, фактически подконтрольные СССР (в 1956 году кровавейшим образом было подавлено антисоветское восстание в Венгрии, а в 1961 году построена Берлинская стена).

После отстранения Хрущева от власти в 1964 году и перехода к эпохе застоя либерализация была если не отменена, то значительно свернута – о том же сталинском тоталитарном периоде предпочитали не упоминать вовсе (за исключением Второй Мировой войны).

Начавшаяся в 1985 году Перестройка и ставшая ее продолжением политика 1990-х охватила все стороны общественной и политической жизни, сделав их впервые действительно либеральными и демократичными. Была завершена Холодная война с Западом (в 1987 году был подписан договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в 1990 – хартия для новой Европы, юридически завершившая Холодную войну). Был ослаблен государственный контроль над экономикой – возникла возможность кооперативной, а впоследствии и частной экономической инициативы. В 1990 году была отменена шестая статья конституции о руководящей роли КПСС, и возможность создания и реального участия в политике множества различных политических партий появилась впервые после 1917 года. Парад суверенитетов (фактически приведший к распаду СССР), ослабление влияния СССР на страны Восточной Европы (и ликвидация Организации Варшавского договора) вывела либерализацию с уровня страны на уровень фактически мировой.

Политика 1990-х с приватизацией, окончательной отменой «железного занавеса», многопартийной (в реальности, а не на бумаге) политической системой, совершенной идеологической свободой продолжила, дополнила и возвела в абсолют ценности Перестройки. И этот период оказался наиболее длительным среди других попыток либерализации в российской истории XX века. Более того – он не завершился каким-то единым и очевидным моментом, но уже с 2000 года отход от либеральной политики стал заметен, в 2003 году он стал очевиден.

Двухлетняя либерализация 1905-1907 годов на десять лет продлила самодержавие.

Февральская революция и полугодовое правление Временного правительства погрузили страну в трехлетний хаос Гражданской войны. Экономически либеральный НЭП (6-8 лет) привел к тоталитарной системе на следующую четверть века. Оттепель (тоже около 8 лет) сменилась двадцатилетним Застоем. Пятнадцать (если не восемнадцать, если считать с начала правления Горбачева) лет свободы дали очень многое: эту свободу прочувствовать, понять и даже к ней привыкнуть. Сейчас страна снова стоит на развилке. Любой кризис – это момент выбора пути. Сейчас как никогда есть шанс сказать этой власти – хватит воровства, лишений, обмана, пора освободить Кремль, а значит и страну. Или же погрузиться еще глубже в темные времена диктатуры, террора и беззакония.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»