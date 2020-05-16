Коронавирус поразил Брестскую область: заражаются медики и железнодорожники 1 16.05.2020, 13:46

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Люди заболевают целыми семьями.

Новые случаи Covid-19 в Брестской области, о которых сообщили читатели телеграм-канала "Баста!". Вспышка коронавируса – на Брестском вагонном участке Белорусской железной дороги

Барановичи

"Улица Кирова, 40, Барановичи. Из второго подъезда забрали скорые двух пожилых женщин с пневмониями . Жильцы обращались в санстанцию с просьбой сделать дезинфекцию в подъезде, в этом было отказано", - сообщает житель Барановичей.

"У учительницы из школы №14 в Барановичах от коронавируса умер дядя, а отец лежит в больнице с пневмонией. Больничный ей не дали. Некоторые учителя, зная это, хотели уйти за свой счет. Но директор отказался давать отпуск. В результате одна учительница опасаясь заразится, уволилась", - пишет читатель канала.

Брест

"Брест, улица Смирнова, 27. 15 мая навещали днем 3-й подъезд. Наш дом пасещают не первый раз. Либо проверяют кого-то, либо дезинфекция. Бабушки у подъездов как сидели, так и сидят", - сообщает подписчик канала.

"Проводили дезинфекцию домов на улице Речицкой в Бресте", - пишет читатель канала из Бреста.

У работника Брестского вагонного участка Белорусской железной дороги жена работает медиком, их проверяют на "корону" каждые 10 дней. Выявили заражение, автоматически проверили мужа, тоже подтвердился вирус. Кроме него, еще двух человек положили с подтвержденым Covid-19, слесаря и электрика", - пишет читатель канала.

Кобрин

"В Кобринском роддоме заболело пневмонией пять медработников. Все - из одного отделения. При этом, по официальной информации, там не лежат "ковидные" женщины. Из защиты только марлевые маски", - пишет читатель канала.

Лунинецкий район

"Родственники в Дятловичах Луненецкого района болеют целыми семьями. Четыре многодетные семьи болеют, один из из них - 82 летний дедушка. Все началось с директора "Евроопта", она соседка родственников", - сообщает подписчик канала.

Пружанский район

"У пастора из Ружан, госпитализированного несколько дней, тест показал отрицательный результат на Covid-19. Заведующий реанимации сегодня сообщил, - пишет родственница пастора.

Столин

"Врач из Столинской райбольницы заболел короновирусом, но лечится не в своей больнице, а в Бресте", - сообщает подписчик канала.

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