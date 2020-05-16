Версия Минздрава: В Беларуси 28681 человек заразились коронавирусом

Версия Минздрава: В Беларуси 28681 человек заразились коронавирусом8
- 16.05.2020, 13:53
- 2,374
А сколько на самом деле?
Минздрав насчитал 28681 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 160 смертей от него.
По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.
Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.