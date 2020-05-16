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Версия Минздрава: В Беларуси 28681 человек заразились коронавирусом

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  • 16.05.2020, 13:53
  • 2,374
Версия Минздрава: В Беларуси 28681 человек заразились коронавирусом

А сколько на самом деле?

Минздрав насчитал 28681 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 160 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

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