Версия Минздрава: В Беларуси 28681 человек заразились коронавирусом 8 16.05.2020, 13:53

2,374

А сколько на самом деле?

Минздрав насчитал 28681 зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси и 160 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению.

Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.