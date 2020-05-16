«Что еще скрывают от людей о COVID-19?»: крик души жительницы Слонима

«Что еще скрывают от людей о COVID-19?»: крик души жительницы Слонима2
- 16.05.2020, 14:33
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Молчание местных властей о ситуации в центральной районной больнице становится зловещим.
Вот уже несколько недель нет информации о том, сколько человек с коронавирусом находится в Слонимской центральной районной больнице.
На сайте Слонимской ЦРБ размещено уведомление: «Для разъяснения возникающих у населения вопросов об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и коронавирусной инфекции в УЗ «Слонимская ЦРБ» организована работа колл-центра. Если у Вас возникли вопросы, звоните +375 336 22-62-76».
Но, к сожалению, линия колл-центра молчит уже более недели. Хотя она работала до тех пор, пока в Слонимском районе не было обнаружено очага коронавирусной инфекции.
Местные медики информацию по коронавирусной инфекции предоставляют очень скудную или вообще не хотят общаться на эту тему, что вызывает у людей обеспокоенность.
Об этом свидетельствует комментарий на сайте «Газеты Слонимской», который оставила местная жительница Светлана:
— До сих пор совершенно непонятно: если вирус есть, именно коронавирус, он настолько опасен, пандемия имеет место быть, то почему нет никакой информации, внятных объяснений? На одном из форумов женщина всем рассказывала о том, что она переболела коронавирусом. Задали ей вопрос: расскажите людям, у народа паника, какие анализы берут, каким образом тесты выявляют именно коронавирус, какое лечение и т.д. Что скрывают от людей? Что все так страшно… Кто-нибудь может ответить?..