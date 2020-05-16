Брестчанин ударил макет инспектора ГАИ, а потом просил прощения на камеру 16.05.2020, 14:47

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Иллюстрационное фото

Где-то это уже было.

В конце апреля по одной из социальных сетей "ходило" видео, на котором молодой человек показывает приёмы самообороны с использованием макета инспектора ГАИ. Героем оказался 25-летний брестчанин, сообщает «Еврорадио». Сайт УВД Брестского облисполкома выложил видео, на котором молодой человек... раскаивается в своём поступке. Что-то это напоминает, правда?

В ноябре 2018 года похожий инцидент произошел в Минске, когда подросток дал оплеуху знаменитой скульптуре городового. А потом на камеру просил прощения у памятника.