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Брестчанин ударил макет инспектора ГАИ, а потом просил прощения на камеру

  • 16.05.2020, 14:47
  • 1,014
Брестчанин ударил макет инспектора ГАИ, а потом просил прощения на камеру
Иллюстрационное фото

Где-то это уже было.

В конце апреля по одной из социальных сетей "ходило" видео, на котором молодой человек показывает приёмы самообороны с использованием макета инспектора ГАИ. Героем оказался 25-летний брестчанин, сообщает «Еврорадио». Сайт УВД Брестского облисполкома выложил видео, на котором молодой человек... раскаивается в своём поступке. Что-то это напоминает, правда?

В ноябре 2018 года похожий инцидент произошел в Минске, когда подросток дал оплеуху знаменитой скульптуре городового. А потом на камеру просил прощения у памятника.


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