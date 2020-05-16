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Во Франции арестовали спонсора геноцида в Руанде

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  • 16.05.2020, 14:50
Во Франции арестовали спонсора геноцида в Руанде

Он был в розыске 25 лет.

Французская полиция арестовала 84-летнего подозреваемого в геноциде в Руанде Фелисьена Кабугу.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

Мужчина был в международном розыске в течение 25 лет за преступления, предположительно совершенные во время геноцида 1994 года. Его подозревают в финансировании СМИ, которые подстрекали этнических хуту убивать тутси.

Министерство юстиции Франции заявило, что жандармы арестовали Кабугу в 5:30 утра. Он жил под вымышленным именем в квартире в Аньер-сюр-Сен, недалеко от Парижа.

Геноцид в Руанде, который официально называется геноцидом против тутси — массовое убийство руандийских тутси местными хуту в течение 6 апреля — 18 июля 1994, совершенное по приказу правительства хуту. Тогда, по разным оценкам, погибли от полумиллиона до миллиона людей.


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