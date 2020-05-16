В ближайшие дни в Беларуси будут заморозки и сильный ветер 16.05.2020, 15:09

По ночам ожидается до -2 ºC.

Синоптики снова предупреждают о заморозках и сильном ветре. Когда ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, рассказали в Белгидромет Минприроды, пишет tut.by.

В ночь на воскресенье, а также утром 17 мая местами по республике ожидаются заморозки 0, -2ºC. Такой же прогноз сделан и на вторник, 19 мая.

Кроме того, на понедельник, 18 мая, объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−21 м/с.

МЧС напоминает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов. Для защиты растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Специалисты советуют и другие способы.

В ближайшее время погода вряд ли порадует. В середине следующей недели атмосферные фронты с Балтики будут определять в стране неустойчивую с дождями и пониженной температурой погоду. Ранее синоптики предупреждали, что вторая декада мая прогнозируется довольно холодной, с пониженным температурным режимом. В мае ждать значимого тепла не приходится.